Abazović: Crna Gora otvorena za inovacije i tehnološki razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za inovacije i tehnološki razvoj, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Abazović je učestvovao na Tomorrow Conference koja je danas počela u Beogradu, kao najveća tehnološka konferencija u Evropi.

Navodi se da je konferencija posvećena najnovijim preduzetničkim poduhvatima i trendovima u oblasti vještačke inteligencije, blokčejna, metaverzuma i onlajn igrica sa ciljem razvoja, unapređenja i razumijevanja tehnoloških inovacija.

„Crna Gora je otvorena za inovacije i tehnološki razvoj“, istakao je Abazović, kaže se u saopštenju.

On je, kako se dodaje, govorio i o otvorenosti Crne Gore za blokčejn tehnologiju, predstavljanju prvog crnogorskog satelita „Luča“ koje se uskoro očekuje i brojnim drugim inovacijama i tehnološkom razvoju u Crnoj Gori.

