Abazović: Cilj Vlade da se vrati linija Bar-Bari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Vlade je da se vrati linija Bar–Bari, saopštio je premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, sastao sa predsjednikom renomirane italijanske kompanije Morfimare, Luiđijem Morfinijem, sa kojim je razgovarao na temu mogućeg ponovnog otvaranja linije Bar-Bari.

Abazović je govorio o višegodišnjem lošem rukovođenju Barskom plovidbom i istakao da je to dovelo do faktičkog gašenja linije koja je decenijama povezivala Crnu Goru sa Italijom.

On je poručio da je u narednom periodu potrebno da rukovodstvo te institucije proaktivno djeluje, kako bi sa zainteresovanim partnerom predstavila plan za revitalizaciju pomorske veze Crne Gore sa Italijom.

U tom kontekstu, Abazović je kazao da novi auto-put stvara mogućnost održive i profitabilne linije koju moramo iskoristiti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS