Abazović: Cilj razvoj pomorske privrede

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba je u prošloj godini napravila izuzetan finansijski rezultat i profit od 6,2 miliona EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da žele da razvijaju pomorsku privredu na drugačiji način nego do sada.

On je, boraveći u radnoj posjeti Baru, kazao da je rezultat Barske plovidbe 156 odsto bolji nego 2021. godine.

“Ima mnogo problema i mi želimo da pomorsku privredu razvijamo na potpuno drugačiji način nego što je to bio ranije slučaj”, naveo je Abazović.

On je tokom boravka u Barskoj plovidbi kazao da rijetko koja kompanija može da opstane sa dva broda i da je cilj da se poveća flota.

“Akcenat je da se uspostavi linija Bar-Bari i to ne samo u toku ljetnje turističke sezone, nego da ona bude kompatibilna sa državnim interesom – a to je da razvijamo Montenegro 365, odnosno da zemlja bude povezana i otvorena za sve dijelove svijeta 365 dana u godini”, rekao je Abazović.

On je kazao da je danas ovakvo stanje zbog “ogromnog javašluka u prethodnom periodu”.

Prema njegovim riječima, nije im cilj da se iznajmljuje brod, niti da neko drugi pruža te usluge.

“Cilj je da se uveća državni kapital i stvori firma koja je zdrava i ostvaruje profit državi i time štiti nacionalni interes Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je kazao da je Bar po monopolu infrastrukture ispred svih.

“Ne postoji grad kao Bar, koji ima ovaku vrstu infrastrukture i resursa. Ambicija je da kompletiramo Luku Bar. To će biti velika podrška Barskoj plovidbi, pomorskom saobraćaju i biznisu kroz luku”, rekao je Abazović.

On je dodao da Barska plovidba treba da kupi brod.

“Država je već kroz državnu pomoć pomagala državne kompanije. Ako će da rade kao u prethodnom periodu, nema spasa sa bilo kakvom projekcijom budžeta”, smatra Abazović.

On je ocijenio da može da se radi na profitabilan način, ističući da bi trebalo osmisliti dobar plan.

“Treba da ima više linija, van sezone to ne bi bilo svakodnevno”, kazao je Abazović.

On je dodao da je slično i sa Lukom Bar, za koju smatra da kao kompletirana može mnogo više da zaradi.

Abazović je naveo da ko ne želi da radi u državnoj upravi i ne želi da stvara profit državi, neka oslobodi mjesto drugima, kao i da u tome nema ničeg lošeg.

Prema njegovim riječima, u Barskoj plovidbi imaju višak radnika, a da je “njihova filozofska misao da im nedostaje radnika”.

“To znači da brojčano imate radnika, ali oni koji vam trebaju ne postoje. Dajte da učinimo sve da rade ljudi koji hoće i da se njihov rezultat vidi”, rekao je Abazović.

On je kazao da je cilj Vlade da dovodi svjetske zvijezde u Bar, čime bi se i produžavala turistička sezona, kao i da je jedan od ciljeva da ljudi mijenjaju turističke destinacije koje tradicionalno posjećuju.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, rekao je da ga raduje podrška Vlade za realizaciju mnogih projekata, koji bi trebalo da se finansiraju iz kapitalnog budžeta.

On je kazao da ga raduju pozitivni finansijski pokazatelji poslovanja Luke Bar i Barske plovidbe.

“Raduje me činjenica da Vlada preduzima određene korake kako bi došlo do objedinjavanja nacionalnog resursa luke i stavljanja u funkciju kapaciteta sa kojima raspolaže luka Bar. Barska plovidba i feri linija, kao posebna emocija za sve nas Barane, nas posebno interesuje”, rekao je Raičević.

On je naveo da su iskazali spremnost sa nivoa Opštine kako bi se problematika nabavke broda riješila i da govore o stavljanju u funkciju do sada nefunkcionalne imovine sa kojom raspolaže Barska plovidba.

“Bar neće biti destinacija od koje počinje boravak turista, već će se u njega namjenski dolaziti”, dodao je Raičević.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je da je zajednički zadatak da Bar što prije dobije hotele sa pet zvjezdica.

“Oni se rade od Čanja pa do Dobrih voda, tako da je neki investicioni ciklus oko 200 miliona EUR, što je značajan iznos. Nedostatak hotela sa pet zvjezdica je bila glavna manjkavost turističke ponude Bara”, zaključio je Đurović.

