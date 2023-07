Abazović: Ambicija da se naredne godine nastavi gradnja auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambicija je da se naredne godine nastavi izgradnja auto-puta, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“U tom konktekstu svako ko može da gradi fer biznis i transparentan je dobrodošao”, rekao je Abazović na sjednici Vlade na kojoj je usvojena Informacija o zainteresovanosti crnogorske filijale Kineske korporacije za puteve i mostove /China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch/ (CRBC) za potencijalne projekte.

On je naveo da tom projektu treba dati glavni prioritet, jer ne možemo imati ekonomsku aktivu ako ne budemo imali investiranje u velike infrastrukturne projekte.

“Bile su mnoge kontroverze oko kompanije koja je gradila auto-put, ali je najvažnije da građani mogu da koriste infrastrukturu”, rekao je Abazović.

On je naveo da vjeruje da će se pojavljivati sve više kompanija koje žele da budu dio projekta nastavka gradnje auto-puta.

“Naravno, obratićemo pažnju, ne možemo više praviti ugovore gdje nacionalni interes nije u potpunosti zaštićen”, dodao je Abazović.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je da se sjutra obilježava godina od otvaranja prve dionice auto-puta i da se za ovo vrijeme malo toga uradilo, odnosno u definisanju priprema za nastavak gradnje.

“To se mora preokrenuti. Gubljenje vremena je najveći problem za Crnu Goru. Da li će ova ili neka druga kompanija biti naš partner je od manjeg značaja u odnosu na strateški prioritet, a to je da se što prije stvore uslovi za nastavak gradnje i povezivanje Srbije i Crne Gore auto-putem”, ocijenio je Damjanović.

On je rekao da su 3. jula imali sastanak sa predstavnicima CRBC-a, gdje su im detaljno obrazložili navode iz pisma o namjerama.

“I druge kompanije najavile su da žele da budu dio ovog projekta i sva neka formalna obraćanja moraju da budu predstavljena Vladi. Primamo k znanju njihovo interesovanje”, rekao je Damjanović.

On je kazao da ministarstva treba da informišu Vladu na sjednicama o interesovanjima svih kompanija za nastavak gradnje auto-puta, u cilju definisanja potencijalne saradnje.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović je pozvao kolege da intenziviraju saradnju.

On je naveo da nije bilo zadovoljavajuće dinamike i podsjetio da je MKI ispregovaralo sa Evropskom komisijom šest miliona bespovratnih sredstava za ažuriranje studije izvodljvosti za cijelu trasu auto-puta i za pripremu projektne, tehničke i tenderske dokumentacije za narednu dionicu.

“Takođe smo ušli u pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama u vezi sa finalizacijom modela finansiranja druge dionice i bili smo na dobrom putu da dobijemo 200 miliona bespovratnih sredstava i 300 miliona EUR kreditnog aranžmana po kreditnoj stopi od jedan odsto što je za tržišne uslove može posmatrati kao dodatni grant. Međutim imamo situaciju, uputili smo dosta urgencija EK ne bi li smo nekako ubrzali tu proceduru”, rekao je Šahmanović.

On je naveo da vjeruje da EK izražava sumnju u implementacione mogućnosti kao kolektivnog organa Vlade, koje je uslovljeno ovom političkom situacijom.

“To je razlog zbog kojeg nijesmo dobili sredstva za investiciona ulaganja kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir. Vjerovatno se čeka neka stabilnija vlada ili nešto u tom kontekstu”, dodao je Šahmanović.

