Koaliciji Svi za naš grad 40 odsto glasova

Podgorica, (MINA) – Koalicija Svi za naš grad osvojila je najviše glasova na izborima u Podgorici, ali većinu imaju stranke koje su pobijedile na parlamentatnim izborima 2020. godine, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju (CDT) na osnovu 59 odsto obrađenih biračkih mjesta.

Kako je objavljeno na sajtu CDT-a, koaliciji Svi za naš grad osvojila je 40 odsto glasova, Evropa sad 21 odsto, a kolicija za Budućnost Podgorice 17,7 odsto.

Koaliciju Idemo ljudi podržalo je 10,6 odsto građana, a URA i Civis imaju šest odsto.

Prema podacima CDT-a, ispod cenzusa su Socijalistička narodna partija, Pokret Preokret i Svetosavska.

