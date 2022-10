Gvozdenović: Miran izborni dan

Podgorica, (MINA) – U Podgorici i 13 opština, u kojima su danas lokalni izbori, bio je miran izborni dan, a najozbiljniji problemi zabilježeni su u Šavniku, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju.

Zamjenica programske direktorice Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milena Gvozdenović je kazala da u Šavniku na četiri biračka mjesta glasanje nije ni počelo, ili su zatvorena zbog sukoba u biračkim odborima.

“I to zbog omogućavanja glasanja osobama iz drugih opština, koje su nedavno prijavile prebivalište u Šavniku”, navela je Gvozdenović.

Kako je kazala, na tri biračka mjesta – jedan, 13 i 14, glasanje nije nastavljeno, dok im je u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) rečeno da je na biračkom mjestu četiri glasanje nastavljeno u poslijepodnevnim satima.

“Tokom danas su se, naročito u Podgorici stvarale gužve, jer ljudi kojima su promijenjena biračka mjesta nijesu mogli utvrditi gdje glasaju. Tome je doprinijelo lose funkcionisanje servisa birači.me, ali i kol centra MUP-a”, rekla je ona.

Gvozdenović je kazala da su u Podgorici i drugim gradovima posmatrači CDT-a zabilježili pojedinačne nepravilnosti na biračkim mjestima.

“Na više mjesta se kasnilo sa početkom glasanja zbog nestanka struje i zbog problema sa radom uređaja za elektronsku identifikaciju. Na više mjesta smo zabilježili i povrede tajnosti glasanja, bilo je primjera izgovaranja imena birača, fotografisanja listića ili ulaska više osoba iza paravana”, kazala je Gvozdenović.

Gvozdenović je rekla da su u Podgorici i u drugim gradovima zabilježili slučajeve da na biračkom mjestu nijesu bili prisutni svi članovi biračkog odbora.

Kako je kazala, u Podgorici je u blizini par biračkih mjesta bilo i tenzija između političkih neistomišljenika, ali su ti problem rješavani.

“U više gradova naši posmatrači su uočili partijske aktiviste okupljene ispred biračkih mjesta, koji su vodili evidenciju o biračima”, dodala je Gvozdenović.

