Živković: Neustavna inicijativa DF-a prazni predizborni marketing

Podgorica, (MINA) – Neustavna inicijativa Demokratskog fronta (DF) za izmjenu Zakona o predsjedniku je prazni predizborni marketing, ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Danijel Živković.

Poslanički klub DF-a stavio je u proceduru izmjene i dopune Zakona o predsjedniku kojima se, između ostalog, propisuje da ukoliko predsjednik države ne predloži mandatara za sastav vlade, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

“Neustavna inicijativa DF-a je prazni predizborni marketing i kontinuitet nastojanja da se diskredituju institucije i parlament pretvori u cirkus”, naveo je Živković na Tviteru /Twitter/.

Kako je kazao, nijesu uspjeli inicijativom, bez mišljenja Ustavnog suda, da razriješe predsjednika.

“Sada pokušavaju da stvaraju političku maglu, iako je Ustav jasan po tom pitanju. Providno i jeftino”, ocijenio je Živković.

On je rekao da možda lideri DF-a tim politikanstvom obilježavaju šest godina od pokušaja državnog udara.

“Očigledno im je ovo doba godine inspirativno za takva činjenja”, kazao je Živković.

