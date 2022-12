Živković: DPS neće glasati za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće prisustvovati sjutrašnjoj sjednici Skupštine na kojoj bi trebalo da budu izabrane sudije Ustavnog suda jer predstavnici parlamentarnih stranaka nijesu usaglasili stavove oko tog pitanja, saopštio je šef poslaničkog klubaDPS-a, Danijel Živković.

On je to kazao na konferenciji za novinare nakon završenog sastanka sa predstavnicima ostalih poslaničkih klubova u Skupštini, na kome su pokušali da postignu dogovor o izboru sudija Ustavnog suda.

Živković je rekao da nakon tri sesije razgovora nije došlo do usaglašavanja stavova šefova klubova parlamentarne većine i opozicije.

Kako je naveo, DPS je zagovarao stav da su jedino rješenje krize prijevremeni izbori i da se kroz njih dođe do stabilne političke Vlade.

“Predložili smo da se sjutra ne izglasa Zakon o predsjedniku, da se sjutra prvo parlamentarna većina izjasni. Nakon toga da zastanemo, da vidimo da li možemo doći do organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora, i eventualno imamo tretman prema Ustavnom sudu. Parlamentarna većina je odbila te prijedloge”, naveo je Živković, prenosi Pobjeda.

On je najavio da DPS neće učestvovati na sjutrašnjem zasijedanju Skupštine.

Sastanku, koji je inicirao DPS, prisustovali su predsjednici poslaničkih klubova, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Socijaldemokratske partije, Boris Bogdanović, Dragan Ivanović i Draginja Vuksanović Stanković.

Na sastanak su došli i predsjednici poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović, Pokreta za promjene Branko Radulović, Socijaldemokrata Ivan Brajović, predstavnik Bošnjačke stranke Damir Gutić, i poslanici Force i koalicije Crno na bijelo Genci Nimanbegu i Srđan Pavićević.

