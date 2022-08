Zeti status samostalne opštine

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore večeras je izglasala izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i Zakona o Glavnom gradu, kojima je predviđeno osnivanje Zete kao samostalne opštine.

Za ta zakonska rješenja glasala su 44 poslanika, protiv su bila dvojica a 35 je bilo uzdržano.

Zakoni će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Skupština je podržala otvaranje parlamentarne istrage i formiranje Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, u odnosu na događaje na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Za taj predlog, koji će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, glasala su 44 poslanika, 32 su bila protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru podržalo je 78 poslanika.

