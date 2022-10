Zatvorena birališta u 14 opština

Podgorica, (MINA) – U Podgorici i još 13 opština, gdje su danas održani lokalni izbori, zatvorena su biračka mjesta.

Glasačko pravo imalo je oko 350 hiljada građana.

Izbori su održani u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama, Budvi, Danilovgradu, Zeti, Tivtu, Plavu, Kolašinu, Žabljaku, Plužinama i Šavniku.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), koji je pratio izbore, saopštio je da je bio miran izborni dan, a najozbiljniji problemi evidentirani su u Šavniku.

Zamjenica programske direktorice CDT-a Milena Gvozdenović je kazala da u Šavniku na četiri biračka mjesta glasanje nije ni počelo, ili su zatvorena zbog sukoba u biračkim odborima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS