Za predlog ugovora sa SPC glasalo 13 ministara, pet izuzelo mišljenje

Podgorica, (MINA) – Predlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) je na današnjoj sjednici Vlade podržalo 13 ministara od 18 prisutnih, a pet je izuzelo mišljenje.

Premijer Dritan Abazović je, bez obzira na prigovore ministara vanjskih poslova i odbrane, Ranka Krivokapića i Raška Konjevića, o kvalifikovanoj većini, proglasio da je ta tačka dnevnog reda usvojena.

„Konstatujem da smo ovu tačku usvojili, idemo dalje. Oko kvalifikovane većine, slažem se i nikakav problem nemam sa da se na elektronskoj ili redovnoj sjednici ista stvar ponovi“, naveo je Abazović.

Konjević je, pred početak glasanja, poručio da će Vlada, ukoliko bude usvojen Predlog ugovora sa SPC, izgubiti većinu u parlamentu i da će biti podnijet zahtjev za skraćenje mandata.

Abazović je odgovorio da preuzima punu odgovornost i da ne pristaje na ucjene.

On je na početku sjednice kazao da pitanje ugovora države sa SPC nije prioritet za građane, ali da je cilj Vlade da fokus usmjeri na životni standard.

„Možemo ovo pitanje da tretiramo i za dva mjeseca i za pet mjeseci, ili pet godina, ali cilj je da ljudima usmjerimo fokus na nešto drugo, na ono što je stvarno važno za životni standard”, istakao je Abazović

On je, tokom rasprave, poručio i da bi rušenje aktuelne Vlade bila direktna podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori.

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je Predlog ugovora u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonima, i da se oko tog pitanja digla nepotrebna prašina.

„Smatramo da je ovakva verzija teksta u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom i u najvećem dijelu u saglasju i sa ostalim tekstovima ugovora koje je država Crna Gora potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom“, naveo je Kovač.

Konjević je kazao da bi sve kritike na račun Predloga ugovora sa SPC trebalo da provjere ljudi koji poznaju tu materiju, i poručio da je o važnim pitanjima neophodno imati inkluzivniji dijalog.

“Ukoliko sada toj stvari pristupimo na način koji će obezbijediti da još jednom pogledamo ovu sadržinu, siguran sam da Vladu možemo da ne guramo ka nekoj vrsti ozbiljne političke nestabilnosti”, naveo je Konjević.

Krivokapić je rekao da ugovor sa SPC nije evropska agenda Crne Gore.

“Ja ovdje vidim i motive da nas neko uvede u teme koje nas od toga udaljavaju”, kazao je Krivokapić.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rekao je da Predlog ugovora sa SPC nije tačka sporenja zbog koje bi Vlada trebalo da završi svoj rad, a država evropski put

“Jednom je jedna vlada nastojala da riješi na silu odnos sa crkvom, i znamo kako je završila. Mislim da nas samo neko zbog sitnog politikantstva može dovesti kao državu u veliki problem”, kazao je Adžić.

