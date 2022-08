Vuksanović Stanković: Sugestije CANU nijesu objavljene jer se tiču prava svojine

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i njegov kabinet nijesu objavili sugestije Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) zato što se tiču prava svojine, kazala je poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković.

Iz kabineta Abazovića saopštili su da su im u periodu nakon odustajanja članova radnog tima dostavljena tri pravna mišljenja koje se bave analizom teksta predloga ugovora sa SPC – Akcije za ljudska prava, Andreja Bracanovića i Instituta za uporedno pravo.

Vuksanović Stanković je upitala zašto Abazović i njegov kabinet ne objave sugestije CANU.

“Zato što se tiču prava svojine! Vi hoćete umjesto uvida u vrhunsku pravnu analizu da predate ono što su naši đedovi i prađedovi gradili crkvi Srbije. Da vidimo ima li Dritan hrabrosti da potpiše ovakav izdajnički ugovor”, navela je Vuksanović Stanković na Tviteru.

