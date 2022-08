Vujanović: Ugovor sa SPC neprihvatljiv

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) je, sa državnog aspekta, u potpunosti neprihvatljiv, ocijenio je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

Vujanović je, u Specijalnoj emisiji na Gradskoj Televiziji (TV), kazao da je taj dokument neprihvatljiv s aspekta odnosa države i crkve, kao i u poziciji u javnom poretku, ali i prema ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.

Kako prenosi portal Gradski.me, on je dodao da ugovor, kakav je potpisan između SPC i Crne Gore, bivši mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije nikada ne bi potpisao.

“Taj ugovor je potpuno poništio istoriju crnogorske autokefalne crkve – jedan veliki i važan period istorije, na koji Crna Gora mora da bude ponosna, a na koji bi morala biti ponosna i SPC”, rekao je Vujanović.

On je kazao da su, zahvaljujući tome što se Crnogorska autokefalna crkva odrekla svoje autokefalije, stvoreni uslovi da se obnovi Autokefalna srpska crkva.

Vujanović je istakao da je preambula ugovora za njega najveće iznenađenje, dodajući da ne razumije požurivanje i tajnost, kojoj se svjedočilo prilikom potpisivanja ugovora.

“U javnu raspravu se pošlo tek nakon usvajanja ugovora na Vladi, što nema nikakvog smisla. Najprije se otvori javna rasprava, saslušaju se stručna i naučna javnost, sasluša se civilni sektor, pa na temelju svih konsultacija napravite sadržaj ugovora i onda ga tek usvajate”, rekao je Vujanović.

Kako je ocijenio, mišljenje Crnogorske akademije nauka i umjestnosti (CANU) bilo je vrlo ozbiljno, odgovorno i argumentovano.

“A vi sve to odbacite i neviđenom brzinom potpišete nešto što nije potpisano već deset godina”, dodao je Vujanović.

On je naveo da je ovo jedini slučaj u regionu da se traži nepovjerenje Vladi zbog jednog ugovora, koji je, kako je kazao, apsolutno ništavan.

“Temeljni ugovor može da bude samo sa drugom državom i on se zato ratifikovao u našoj Skupštini. Svi ostali ugovori moraju da budu obični ugovori o rješavanju pravnih pitanja između crkve i države”, rekao je Vujanović.

Vujanović je kazao da premijer Dritan Abazović ima veliku podršku Beograda i SPC, kao i Tirane i Albanije, dodajući da to ne znači da će podrška dugo trajati.

“Taj Temeljni ugovor ima tri apsolutno nezakonite odredbe, koje taj ugovor čine apsolutno ništavim. Jedna je javno-pravno ovlašćenje, druga je svojinsko pitanje i treća je obaveza države da uvede vjeronauku”, istakao je Vujanović.

Onj je ocijenio da će se ta ništavost utvrditi u redovnom sudu.

Kako je kazao, velika je sreća što Zakon o obligacijama u članu 102 reguliše apsolutnu ništavost, dok u članu 107 propisuje ko tu ništavost može da traži.

Kada je riječ o uvođenju vjeronauke, Vujanović je ukazao na osjetljivost teme.

“Pitanje vjeronauke je izuzetno osjetljivo, ono se mora na toliko pažljiv način tretirati I zahtijeva ozbiljno vrijeme. Ne možete vjeronauku uvesti u škole na ovakav način, kao obavezu države”, naveo je Vujanović.

On je pitao ko će vjeronauku u školama predavati, kao i da li će tu obavezu vršiti svještenici.

Govoreći o prilici da Crna Gora bude prva sljedeća članica Evropske Unije, Vujanović je izrazio svoje nezadovoljstvo time što je, kako je rekao, Temeljni ugovor glavna tema sadašnje Vlade, a ne ulazak u EU.

On je istakao da je jako važno da se izaberu sudije Ustavnog suda.

“Sve je prolazno, interes građana je vječan i dobro Crne Gore je vječno. Vječna je Crna Gora, ko smatra suprotno, taj potcjenjuje istoriju i budućnost države”, zaključio je Vujanović.

