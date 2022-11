Vučurović: Rekonstrukcija Vlade veoma loša ideja

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija Vlade kojoj je već izglasano nepovjerenje u Skupštini je loša ideja, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović, dodajući da su, ukoliko ne bude većine za izglasavanje Zakona o predsjedniku, vanredni izbori najbolje rešenje.

„Smatram da je veoma loša ideja da se izvrši rekonstrukcija Vlade koja je već oborena u Skupštini“, kazao je Vučurović .

On je, u izjavi dostavljenoj agenciji MINA, naveo da je DF već nekoliko puta saopštio da se “ne može oživjeti politički mrtvac”.

“Jer bi to bila kompromitacija, ne samo za one koji su u Vladi i vrše dužnosti do izbora nove, nego i za one koji bi u tu Vladu ušli”, rekao je Vučurović.

On je podsjetio da će se 12. decembra na dnevnom redu Skupštine naći Zakon o predsjedniku Crne Gore.

“I mi čvrsto vjerujemo da će se tu na djelu pokazati jedinstvo onih koji su pobijedili 30. avgusta 2020. godine”, dodao je Vučurović.

Prema njegovim riječima, to će biti i dobra osnova za formiranje nove vlade.

“A ako se nekim čudnim slučajem desi da ne bude većine za izglasavanje Zakona o predsjedniku, onda smatram da su izbori u najkraćem mogućem roku najbolje rešenje i ne sumnjam da će na njima DF biti pobjednik”, zaključio je Vučurović.

