Vučurović: Manjinskom vladom bilo bi politički izopšteno više od dvije trećine građana

Podgorica, (MINA) – Manjinskom vladom, ukoliko bude formirana, bilo bi politički izopšteno više od dvije trećine građana kazao je poslanik Demokratskof fronta (DF) Jovan Vučurović, dodajući da je takva vlada još jedan eksperiment osuđen na propast.

Vučurović je rekao da se u Crnoj Gori pojedine partije i centri moći grubo poigravaju sa osnovnim demokratskim principima.

“I to baš one organizacije kojima su puna usta legalizma i građanskog društva, a na djelu se pokazuje nešto potpuno suprotno”, kazao je Vučurović agenciji MINA.

On je rekao da nema države na svijetu u kojoj se više od dvije trećine parlamenta želi isključiti iz odlučivanja.

“Time se šalje i poruka diskriminacije, odnosno da se želi politički likvidirati dvije trećine građana Crne Gore, da je njihov glas manje vrijedan od glasa onih koji su podržali liste koji su na izborima osvojile četiri-pet odsto”, kazao je Vučurović.

Prema njegovim riječima, oni koji su osvojili četiri do pet odsto glasova na izborima, žele 90 odsto vlasti i da, putem ucjena, odlučuju o sastavu vlade i određuju sudbinu države.

“Takva situacija nije održiva i zato pozivamo na poštovanje demokratskih pravila, na poštovanje rezultata izbora, jer ako nas ne interesuje volja naroda, ako oni koji su dobili najveću podršku građana ne mogu biti dio vlade onda je CG na putu anarhije i jednog eksperimenta koji nigdje nije viđen”, smatra Vučurović.

Vzčurović je kazao da je “takozvana” manjinska vlada, nakon ekspertske, još jedan eksperiment osuđen na propast.

“I zato je bolje odmah zaustaviti taj projekat, jer on nije odraz izborne volje građana od 30. avgusta, a i u ovom trenutku iz njega je isključeno 80 odsto parlamenta”, dodao je Vučurović.

On je kazao da je DF preuzeo korake u pravcu zaštite građana i njihove volje i ne želi da dozvoli da neka hajdučija ove vrste opterećuje parlament.

Vučurović je ponovio stav DF-a da je jedini izlaz iz političke krize formiranje tehničke vlade, sa ograničenim mandatom, koja bi pripremila vanredne parlamentarne izbore.

“I koja bi ovu državu, iz sadašnjeg rasula, vratila u kakvo-takvo redovno stanje”, dodao je on.

Vučurovića smatra da nijedna druga vlada ne može pripremiti poštene izbore.

“DF je svoj stav jasno saopštio i dobro bi bilo da čujemo i ostale šta misle o ovom predlogu. U ovoj političkoj situaciji, kada je potrebno pokazati odgovornost, a isključiti sujete i uskopartijsku logiku, svi argumenti i logika su na strani tehničke vlade, dok bi status kvo ili formiranje manjinske vlade vodilo eskalaciji krize”, zaključio je Vučurović.

