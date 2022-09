Važno da Crna Gora ostane na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Za Italiju je od posebnog značaja da Crna Gora ostane na evropskom putu, poručila je novoimenovana italijanska ambasadorka u Podgorici, Andreina Marsela, u razgovoru sa predsjednicom crnogorskog parlamenta Danijelom Đurović.

Marsela je, kako je saopšteno iz parlamenta, kazala da pomoć italijanskih partnera u tom pogledu neće izostati.

“Ona je istakla da se Italija zalaže za integraciju ne samo Crne Gore, već i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU), te da je politika njene zemlje u tom smislu decidna i jasna“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom sastanka je razgovarano o aktuelnom političkom momentu u zemlji i da je, u tom kontekstu, Marsela ponovila da je, uz sve izazove kroz koje prolazi demokratija, važno osigurati funkcionalne institucije i održiv sistem.

Đurović je zahvalila Italiji na podršci u procesu pristupanja EU, dodajući da očekuje da politička i ekspertska pomoć neće izostati ni u narednom periodu.

U tom kontekstu, kako je saopšteno iz Skupštine, ona je ukazala na značaj kontinuiranih i predanih reformskih aktivnosti u Crnoj Gori kako bi postala prva sljedeća članica EU.

„Svjesni smo da vladavina prava zauzima centralnu ulogu u reformskom napretku i naš cilj je da u što kraćem roku ispunimo privremena mjerila za poglavlja 23 i 24“, rekla je Đurović.

Ona je poručila da će, kao predsjednica Skupštine, nastaviti da kontinuirano podstiče dijalog sa svim političkim subjektima, kako bi što prije došli do ključnih imenovanja u pravosuđu.

Đurović je rekla da je uvjerena da će, pored pouzdanog i kredibilnog partnerstva u okviru NATO-a, dvije države uskoro imati priliku za dinamičniju kooperativnost u EU.

Ona je, kako se navodi, stavila akcenat i na ekonomske odnose dvije države i pohvalila investicije italijanskih ulagača u Crnoj Gori, a takođe je potencirala i važnost nastavka saradnje u oblastima nauke, kulture i stipendiranja crnogorskih studenata od strane italijanske Vlade.

„Zajednički je ocijenjeno da dvije prijateljske zemlje imaju brojne potencijale za dalje unapređenje bilateralne saradnje, apostrofirajući strategijsko unapređenje ekonomske i privredne perspektive“, kaže se u saopštenju.

