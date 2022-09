Vanredni parlamentarni izbori rješenje aktuelne političke situacije

Podgorica, (MINA) – Organizacija vanrednih parlamentarnih izbora rješenje je aktuelne političke situacije, ocijenjeno je iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Kako su kazali iz SDP-a, lider te partije Raško Konjević i zamjenik predsjednika Borislav Banović obavili su danas konsultacije sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u vezi sa izborom mandatara za sastav nove vlade.

“Predstavnici SDP prenijeli su Đukanoviću stav da je rješenje aktuelne političke situacije, nakon pada 43. Vlade koji je uslijedio zbog odustajanja od evropskih i reformskih prioriteta, organizacija vanrednih parlamentarnih izbora”, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a su rekli da je odmah po isteku ustavnih rokova za izbor mandatara, neophodno pokrenuti proceduru koja će omogućiti održavanje novih parlamentarnih izbora.

U SDP-u su sigurni da će ti izbori dovesti do formiranja stabilne i snažne evropske većine čiji će prioritet biti uspostavljanje jakih institucija, vraćanje evropskom putu, odlučna borba protiv kriminala i korupcije i ekonomski oporavak Crne Gore.

