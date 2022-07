Usvojen Zakon o privremenom izdržavanju djece

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je danas Predlog zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim se predviđa osnivanje Alimentacionog fonda.

Za taj akt glasalo je 69 poslanika.

Predlog zakona u parlamentarnu proceduru predao je Ženski klub krajem marta, a urađen je u saradnji sa stručnim timom nevladine organizacije Centar za ženska prava.

“Taj zakon će obradovati ogroman broj samohranih roditelja koji se samostalno staraju o djeci, a čiji bivši partneri, uprkos odluci suda, izbjegavaju plaćanje alimentacije”, saopštili su ranije iz Ženskog kluba.

Kako su kazali, problem naplate izdržavanja, odnosno alimentacije, mnogo je veći od zvaničnih statističkih podataka koje prikazuju sudovi.

