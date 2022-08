URA: Zahvaljujemo Katniću na priznanju

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA zahvalio je bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću na, kako su rekli, priznanju da su ta partija i njen lider Dritan Abazović glavni krivci jer je zaštitnik mafije uklonjen sa pozicije specijalnog državnog tužioca.

Katnić je prethodno najavio da će protiv Abazovića, koji je i predsjednik crnogorske Vlade u tehničkom mandatu, podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja.

“Zahvaljujemo Katniću na priznanju da su GP URA i Abazović glavni krivci jer je zaštitnik mafije uklonjen sa pozicije specijalnog državnog tužioca”, rekli su iz URA-e na Fejsbuku /Facebook/.

Oni su poručili da će nastaviti borbu protiv kriminala i korupcije, još snažnije i odlučnije.

