URA će podržati Bečića na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA će na predstojećim predsjedničkim izborima podržati kandidata Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića, saopštio je lider te partije i premijer Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da je tu odluku u petak donio Glavni odbor stranke i dodao da smatraju da je Bečić idealan kandidat za predsjednika države.

“U prethodnom periodu je bilo nesuglasica i neprimjerenih riječi, ali glavni argument je da je Bečić dugo vodio borbu za demokratizaciju Crne Gore i to treba cijeniti”, kazao je Abazović.

On je rekao da su URA i Demokrate imale različite faze u saradnji, ali da nikad nijesu otišli od ideje da u zajedništvu treba graditi budućnost.

Abazović je poručio da žele da grade demokratsku Crnu Goru.

“Mislim da se na ovaj način stvara građanska osovina partija sa sličnim proevropskim orjentacijama. Ona treba da okuplja građanski centar u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

Prema njegovim ričječima, sve sujete i različite percepcije treba ostaviti sa strane kada je u pitanju nacionalni interes.

“Postupak smatram odgovornim i meni je velika čast i zadovoljstvo što smo odlučili da podržimo Bečića”, naveo je Abazović.

Bečić je rekao da podršku doživljava kao iskren gest dobro volje zarad jačanje građanskih snaga u Crnoj Gori.

“Ovo potvrđuje da imamo najširi podršku građanskih struktura. Podrška i garancija da sigurno ulazim u drugi krug i da pobjeđujem 2. aprila”, poručio je on.

Prema riječima Bečića, oni imaju najširi manevar u drugom krugu, jer za razliku od drugih kandidata, ima mogućnost da dobije podršku sa jedne i da druge strane.

Govoreći o međusobnim odnosima, Bečić je rekao da je sedam od osam godina, otkad su osnovani Demokrate i URA, obilježila odlična saradnja i mnogi koalicioni nastupi.

“Bila je i ta sporna godina, gdje je bilo teških političkih riječi, velikih političkih nesporazuma, i političkog diskursa. U Crnoj Gori ne možete naći, u svim prethodnim godinama, da nije bilo konfrontacije u mišljenju između neka dva politička subjekta”, kazao je on.

Bečić je rekao da je njihova saradnja sad dokaz odgovornog odnosa prema budućnosti građana.

Na pitanje novinara da li su dogovorili saradnju na parlamentarnim izborima, Abazović je rekao da je cilj da se objedine građanske snage.

“Da je to bilo ranije, imali bismo zajedničkog kandidata. Kada god budu izbori, bićemo spremni”, odgovorio je on.

Komentarišući mogućnost da predsjednik države Milo Đukanović raspusti parlament tokom iduće sedmice, Abazović je ocijenio da bi bilo potpuno neprimjereno, “tri dana pred provjeru svog povjerenja”.

On je, komentarišući napad na predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića u petak na Cetinju, poručio da nasilje nije rješenje i da razumije nervozu.

Odgovarajući na pitanje da li je bilo propusta policije, Abazović je kazao da je adresa Tužilaštvo.

“Očekujem da ti ljudi oslobode svoja mjesta ljudima koji neće imati te restrikcije”, rekao je Abazović.

On je pojasnio da tu misli na ljude u Tužilaštvu koji “ne žele da procesuiraju napade na premijera, ministre”.

“To su korjeni bivšeg režima i kraci hobotnice koji su počeli da se sijeku”, dodao je Abazović.

On je najavio da će se postupanjem policije baviti unutrašnja kontrola i da su neki ljudi identifikovani.

