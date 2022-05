UNDP nastavlja da podržava Vladu u sprovođenju reformi

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) nastaviće da podržava Vladu u sprovođenju politika socijalne zaštite i započetih reformi, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva, poručila je stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova.

Ona je, na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem, kazala da je napredak crnogorskog društva moguć samo ukoliko u tom procesu niko ne bude zapostavljen.

„Upravo zato će UNDP nastaviti da podržava Vladu u sprovođenju politika socijalne zaštite i već započetih reformi, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva – osobe sa invaliditetom, starije, mlade, žrtve rodno zasnovanog nasilja”, rekla je Gašparikova.

Javna uprava, kako je navela, ima nemjerljivo važnu ulogu kada je u pitanju socijalna inkluzija i stvaranje uslova za bolje generisanje prihoda za sve.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, na sastanku je poručeno da je UNDP pouzdan i aktivan partner Crne Gore u realizaciji prioritetnih razvojnih ciljeva.

“Vlada i UNDP nastavljaju saradnju, naročito u dijelu jačanja institucionalnih kapaciteta, reformskih procesa i evropskih integracija. Njihova realizacija će nesumnjivo doprinijeti ispunjavanju obaveza u okviru ključnih pregovaračkih poglavlja i ciljeva održivog razvoja“, konstatovano je na sastanku.

Gašparikova je zahvalila Abazoviću i novoizabranoj Vladi na prepoznavanju važnosti prisustva UNDP-a u državi.

Kako je navela, okvir za nastavak snažnog partnerstva je novi programski okvir saradnje između UNDP-a i Crne Gore za period od sljedeće do 2027. godine, koji je u potpunosti usklađen sa Agendom odživog razvoja 2030 i prioritetima iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

“Naš zajednički fokus će tokom narednih pet godina biti na klimatskim promjenama, zelenom, rodno odgovornom ekonomskom razvoju, digitalnoj transformaciji društva i institucija”, dodala je Gašparikova.

Prema njenim riječima, ovo je pogodan trenutak za oporavak i jačanje otpornosti društva, uz prijeko potrebno ispunjavanje ekoloških standarda, kao i principa transparentnih institucija usmjerenih na građane.

Abazović je kazao da je zadovoljan ukupnom saradnjom sa UNDP.

“Kao i intenzitetom i dinamikom zajedničkih aktivnosti, stepenom realizacije planiranih projekata i strateški orjentisanih programa, koji u potpunosti prate razvojne potrebe Crne Gore u kontekstu EU integracija i ispunjavanja ciljeva održivog razvoja”, navodi se u saopštenju.

Abazović je zahvalio na podršci UNDP-a Crnoj Gori tokom pandemije kovid-a 19.

On je podsjetio da je UNDP bio ključni posrednik u nabavci lične i zaštitne opreme za zdravstvene radnike, neophodnih medicinskih sredstava i materijala za zdravstvene ustanove, ali i traženju digitalnih rješenja za ubrzanje postojećih ICT sistema i uvođenju novih tehnoloških modela u odnosu na pandemiju.

