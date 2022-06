Ukrajini i Moldaviji zeleno svijetlo za status kandidata

Brisel, (MINA) – Lideri Evropske unije (EU) na samitu u Briselu nakon višečasovne debate odlučili su da podrže preporuke Evropske komisije (EK) za dodjeljivanje kandidatskog satatusa Ukrajini i Moldaviji, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta, Šarl Mišel.

”U pitanju je istorijski trenutak. Ovo je ključni kora na vašem putu ka EU. Čestitam Volodomiru Zelenskom i Maii Sandu kao i narodu Ukrajine i Moldavije. Imamo zajedničku budućnost”, poručio je Mišel na Tviteru /Twitter/, prenosi Tanjug.

Predsjednica EK, Ursula fon der Laje čestala je liderima Ukrajine, Moldavije, ali i Gruzije koja je dobila evropsku perspektivu.

”Vaše zemlje su dio evropske porodice, a današnja odluka lidera to potvrđuje”, poručila je Lajen na Tviteru.

