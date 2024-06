U saobraćajnoj nesreći u Herceg Novom poginuo pješak

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu u Baošićima, kao pješak poginuo je D.S.

Kako Radio Televizija Herceg Novi saznaje u hercegnovskog Odjeljenju bezbjednosti, do nezgode je došlo kada je I.B. krećući se iz pravca Herceg Novog ka Kamenarima izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u desnu ivicu kolovoza na kojem se nalazio pješak D.S.

Uviđaj je sa vještakom saobraćajne struke obavio ODT Risto Stijović. Saobraćaj je bio u prekidu oko pola sata.

