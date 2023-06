Turska: U eksploziji u fabrici raketa poginulo pet radnika

Ankara, (MINA) – U eksploziji u fabrici raketa i eksplozivnih naprava u Turskoj poginulo je pet radnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane te države.

Eksplozija se dogodila rano jutros u okrugu Elmadag, u predgrađu Ankare, a njen uzrok za sada nije poznat prenosi AP.

Iz Ministarstva su rekli da je povodom tog incidenta pokrenuta krivična istraga.

Kako prenosi Tanjug, na mjestu nesreće su vatrogasci, koji gase požar, kao i veliki broj ambulantnih vozila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS