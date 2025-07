Uhapšen Podgoričanin od kojeg su oduzeti heroin i kokain

Podgorica, (MINA) – Službenici hercegnovske policije uhapsili su Podgoričanina D.P. (39) zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stravljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da se policijski službenici u Kamenarima kontrolisali vozača D.P. i da je on, prilikom kontrole, pokušao da proguta pvc kesicu sa sadržajem praškaste materije nalik na heroin.

“Daljim pregledom vozila, pronađena su, sakrivena u prednjem braniku, pakovanja opojnih droga kokain i heroin”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da je D.P. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stravljanje u promet opojnih droga.

“On će uz krivičnu prijavu biće sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje”, kazali su iz policije.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su službenici hercegnovske policije podnijeli krivičnu i prekršajnu prijavu protiv Tivćana kod kojih je pronađena marihuana.

Kako su pojasnili iz policije, službenici su kontrolisali N.R.(22) i P.M. (23) na poluostrvu Luštica.

“Tom prilikom su kod N.R. iz Tivta pronađena dva pakovanja sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu, dok je kod P.M. iz Tivta takođe pronađena opojna droga marihuana”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom po čijem je nalogu protiv N.R. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Iz policije su kazali da je protiv P.M. podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS