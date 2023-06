Tri osobe uhapšene zbog milionske prevare na štetu Lovćen banke

Podgorica, (MINA) – Službenici policije i Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Herceg Novom su u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Republike Srpske i Okružnim javnim tužilaštvom u Trebinju uhapsili I.A, M.D. i K.S, osumnjičene za milionsku prevaru na štetu Lovćen banke.

Iz Uprave policije saopšteno je da su I.A, M.D. i K.S uhapšeni na području Trebinja.

Iz policije su podsjetili da je 12. aprila, tada nepoznata ženska osoba, koristeći lažnu ličnu kartu sa podacima M.O, državljanke Crne Gore, vlasnice računa u Lovćen banci, dovela u zabludu službenike filijale banke u Herceg Novom i navela ih da joj ispate milion i 360 hiljada EUR sa deviznog računa M.O.

Kako se dodaje, nakon kontinuiranih i intezivnih, planski sprovedenih mjera i radnji u koordinaciji sa nadležnim ODT u Herceg Novom, službenici policije su rasvijetlili predmetno krivično djelo.

“Pa je 4. maja podnijeta dopuna krivične prijave protiv I.A. (36) iz Trebinja i M.D. (36) iz Trebinja zbog sumnje da su, po prethodnom dogovoru i planu, izvršili krivično djelo prevara u saizvršilaštvu”, dodaje se u saopštenju.

Dalji rad, kako se navodi, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom sproveden je na međunarodnom nivou u dijelu lociranja osumnjičenih, identifikacije ostalih povezanih ucesnika u izvršenju predmetnog krivičnog djela i prikupljanja drugih dokaza u cilju rasvjetljavanja svih drugih okolnosti izvršenja krivičnog djela.

Dodaje se da su 21. juna službenici Uprave kriminalističke policije Republike Srpske, po zahtjevu koji je upućen iz ODT u Herceg Novom, izvršili pretrese na više lokacija u Bosni i Hercegovini.

“Tom prilikom su uhapšeni I.A. i M.D., kao i sa njima povezano lice K.S”, rekli su iz policije.

Dodaje se da su prilikom pretresa pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog djela.

Iz policije su napomenuli da se radilo o veoma složnom predmetu, gdje je u izvršenju djela učestvovala dobro organizovana kriminalna grupa koja funkcioniše na nivou više država.

Iz policije su kazali i da je zbog nadležnosti više tužilaštava, cio predmet rađen u najvećoj tajnosti, planski i veoma smišljeno da bi se otkrili svi učinioci krivičnog djela.

“Pa se iz svih navednih razloga Uprava policije, do sada, nije oglašavala povodom tog slučaja”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS