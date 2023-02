Svi politički akteri da podrže funkcionalnost demokratskih institucija

Podgorica, (MINA) – Svi politički akteri u Crnoj Gori moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija, posebno Ustavnog suda, radi napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero.

Ona je agenciji MINA, komentarišući dogovor vlasti i opozicije za izbor tri kandidata za sudije Ustavnog suda, kazala da u EU pažljivo prate razvoj događaja.

„Za napredak u procesu pristupanja EU, što je želja ogromne većine građana Crne Gore, svi politički akteri moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija, a posebno Ustavnog suda“, istakla je Pisonero.

On je kazala da je u potpunosti funkcionalan Ustavni sud ključan za osiguranje poštovanja temeljnih prava svih građana Crne Gore i očuvanje stabilnosti institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS