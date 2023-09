Svečlja: Cijela teritorija Kosova pod kontrolom, ubijena tri napadača

Priština, (MINA) – Cijela teritorija Kosova je stavljena pod kontrolu, a u akciji u Banjskom ubijena su tri napadača, dok je šest osoba uhapšeno, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja.

Svečlja je kazao da su uhapšena dvojica napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radio veze.

On je novinarima na sjeveru Kosova rekao da se akcija traganja za napadačima kosovske policije nastavlja.

Prema njegovim riječima, postoje informacije da je riječ o “terorističkoj grupi” a policija Kosova je, kako je rekao, otkrila veliku količinu oružja.

“Cijela teritorija zemlje je stavljena pod kontrolu”, rekao je Svečlja.

On je, u razgovoru za javni servis Kosova direktno optužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, i rekao da je napad na kosovsku policiju izveden uz podršku “države Srbije”.

Vučić je na konferenciji za medije kazao da je jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu premijer te države Aljbin Kurti.

“Mada ima i pomoć iz međunarodne zajednice, Kurti je jedini koji želi sukobe i rat, njegova životna želja je da nas uvuče u sukobe sa NATO,” rekao je Vučić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS