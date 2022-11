Strujić Harbić: Odložiti glasanje o sudijama Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je sve političke partije na dijalog oko izbora sudija Ustavnog suda, kao i na odgađanje glasanja u Skupštini Crne Gore o predloženim kandidatima.

Šefica kluba poslanika BS, Kenana Strujić Harbić, kazala je da ta partija poziva političke subjekte na dijalog, kako bi se deblokirao rad najviše sudske instance u Crnoj Gori i ispoštovala ustavna procedura da među predloženim kandidatima bude i pripadnika manjinskih naroda.

Strujić Harbić, smatra da Ustavni odbor nije pravično predlagao kandidate za sudije Ustavnog suda.

“Zbog toga danas imamo i blokadu rada Ustavnog suda. Pošto nema dogovora, pozivamo sve kolege na dijalog, da se odloži glasanje o izboru sudija, kako bi se napravio dogovor”, navela je Strujić Harbić u saopštenju.

Ona je istakla da se prije svega moraju držati Ustava.

“Spremni smo na kompromis da se izabere jedan sudija od predloženih kandidata, pod uslovom da se u narednom biranju izabere makar jedan sudija iz reda manjinskih naroda”, rekla je Strujić Harbić.

Strujić Harbić je kazala da Ustav pripadnicima manjinskih naroda garantuje srazmjernu zastupljenost i da je neprihvatljivo da od troje prijavljenih kandidata iz reda manjinskih naroda, koji imaju veoma bogate profesionalne i stručne reference, Alija Beganović, Azra Jasavić i Enesa Rastoder, niko ne zavrijedi pažnju članova Ustavnog odbora.

Kako je ocijenila, napravljena je velika greška, koja se mora ispraviti.

“Crna Gora je građanska država, Ustav je čuvar države i ne smije se nastaviti praksa da u ključnim institucijama u pravosuđu nema mjesta za pripadnike manjinskih Naroda”, navela je Strujić Harbić.

Strujić Harbić smatra da je dijalog put ka rješavanju problema.

“BS je uvijek davala šansu razgovorima, vjerujemo da će i druge partije prepoznati važnost trenutka u kome se nalazimo i da će dati doprinos da Crna Gora izađe iz krize u kojoj se nalazi”, kazala je Strujić Harbić.

