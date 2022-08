Spremni da manjinski podrže novu Vladu 30. avgusta

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora je spremna da manjinski podrži novu Vladu 30. avgusta, rekao je lider te partije Marko Milačić.

Milačić je kazao da u toj stranci pozdravljaju stav poslanika Demokratskog fronta Jovana Vučurovića da premijera treba birati “za stolom 30. avgusta, između sebe, bez sujete i maksimalizma”.

“Nije demokratski za premijera forsirati nekoga zbog toga što je participirao u grantovima, ili nekoga zbog toga što je participirao isključivo u ličnom biznisu i sticao lično bogatstvo”, rekao je Milačić.

On je naveo da je tehnička Vlada, koliko god nekima bila i dalje udobna, mjesto odakle se izvode radovi “za neke strukture”.

“Prava Crna Gora je spremna da manjinski podrži novu Vladu 30. avgusta samo da se ispoštuje volja građana koja je iskazana na izborima prije dvije godine, za što se borimo od prvog dana”, kaže se u saopštenju Milačića.

