Službenicima Uprave prihoda i carina pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana službenicima Uprave prihoda i carina (UPC) Mihailu Saveljiću, Radivoju Vujačiću i Nebojši Adamoviću, koji se sumnjiče da su kao pripadnici kriminalne organizacije izvršili produženo krivično djelo primanje mita.

Istu odluku sudija je donio i u odnosu na njihovog kolegu Željka Ivanovića, koji se takođe sumnjiči se da je pripadnik kriminalne organizacije, prenosi Portal RTCG.

Tužilaštvo je prije nekoliko dana u okviru istrage krađe kamiona cigareta koje je trebalo da budu uništene u Nikšiću naredilo hapšenje Ivanovića koji je načelnik Odjeljenja za sprječavanje krijumčarenja u Upravi prihoda i carina, te članova Komisije za uništavanje oduzetih cigareta Vujačića, Saveljića i Adamovića.

Prethodno su uhapšeni predsjednik Komisije za uništavanje oduzetih cigareta Elvira Adrovića, šefa Mobilnog tima za suzbijanje krijumčarenja UPC Milutina Pejovića i vozača kamiona sa oduzetim cigaretama Dalibora Brnovića.

Sve to je urađeno zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, primanje mita i zloupotreba službenog položaja.

Pejoviću i Brnoviću određen je ranije pritvor do 30 dana dok je Adrović u četvrtak pušten iz Centra bezbjednosto Podgorica, nakon tužilačkog zadržavanja do 72 sata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS