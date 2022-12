Skupština proglasila Lekića za mandatara

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore konstatovala je da je lider Demosa Miodrag Lekić mandatar za sastav nove vlade.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović saopštila je na sjednici da su, nakon što predsjednik države Milo Đukanović, nakon stupanja na snagu izmjena Zakona o predsjednika, odbio da predloži mandatara za sastav 44. vlade, ispunjeni uslovi iz člana 7 izmjena tog Zakona.

“Konstatujem da je Miodrag Lekić mandatar za sastav vlade sa potpisima podrške 41-og poslanika”, kazala je Đurović.

Lekić se zahvalio na potvrđenom povjerenju.

“Ovo nije moja personalna bitna i put, nego zajednički i uspjećemo u svemu ako i dalje sve bude zajedničko”, kazao je Lekić.

On je naglasio da je Đukanović imao mogućnost da proglasi mandatara prema Ustavu, ako nije htio da poštuje Zakon, navodeći da bi to državu učinilo ozbiljnijom.

“Skupština ima pravo da sastavlja vlade. Ovaj zakon je još više pomogao da se to realizuje i ostajemo pri tome da je Đukanović prekršio Ustav”, istakao je Lekić.

On je ocijenio da država izgleda kao da je pod opsadom, jer nema vlade, ni Ustavnog suda, niti se može se ostvariti prenos vlasti u Podgorici.

“Pokazali smo da smo sposobni da se odupremo i doprinesemo deblokadi institucija. Taj put tek počinje, jer predstoji period od dobijanja statusa mandatara do izglasavanja, koji neće ići lako.

Treba nam ozbiljan rad, koji će biti test za buduću vladu”, istakao je Lekić.

Kako je rekao, vlada neće imati “bučan naziv”.

“Ovo će biti crnogorska vlada jer je izabrana na izborima u Crnoj Gori i nju je izabrao parlament Crne Gore”, naveo je Lekić.

On je pozvao kolege da, kako je rekao, budu na visini zadatka i nađu mjeru između legitimno stranačkih interesa i opšteg cilja.

“Ako ne bude toga, a pravićemo evidenciju vrlo preciznu svih odnosa prema tom procesu, nije isključeno da i ja odustanem ako bude projekcija, trgovina koje su se dešavale, koje su bile prevršile svaku mjeru. Ipak vjerujem da mi nijesmo trgovačko društvo, nas 41”, poručio je Lekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS