Sjutra sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Podgorica, (MINA) – Sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije (EU) biće održan sjutra u Briselu.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da će sastanak otvoriti ministarka ekologije, prostornog paniranja i urbanizma i koordinatorka radom Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović i šef Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju, Majkl Miler.

Na sastanku će biti razmatrano stanja i napredak ostvaren u okviru sektorskih pododbora i reforme javne uprave na planu usklađivanja s pravnom tekovinom EU.

Dodaje se da će na sastanku biti razmatrani rezultati koje je Crna Gora ostvarila u dijelu institucionalnih, zakonodavnih, političkih i ekonomskih reformi, uz projekciju planiranih aktivnosti, od održavanja posljednjeg sastanka Odbora u januaru prošle godine.

Iz Generalnog sekretarijata su kazali da će se, u okviru radne posjete Briselu, Novaković Đurović sastati sa komesarima za susjedsku politiku i proširenje EU Oliverom Varheljijem i za životnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijusom Sinkevičujusom.

“Sastaće se i sa članovima Evropskog parlamenta, Vladimirom Bilčikom, Tomasom Vajzom, Toninom Piculom i Violom Fon Kramon”, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, planiran je i sastanak Novaković Đurović sa zamjenikom direktora za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju u Evropskoj službi za vanjske poslove Markom Makovecom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS