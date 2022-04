SAD pozivaju Crnu Goru da primijeni sankcije Rusiji

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) pozivaju Crnu Goru da primijeni sankcije koje je Evropska unija (EU) uvela Rusiji, navela je ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Rajzing Rajnke je, podsjećajući na godišnjicu osnivanja NATO-a, rekla da je solidarnost među saveznicima i partnerima krucijalna, kako bi se okončao nehumani rat Rusije protiv ukrajinskog naroda.

“SAD pozivaju Crnu Goru da primijeni sankcije koje je Evropska unija (EU) uvela Rusiji”, navela je Rajzing Rajnke na Tviteru /Twitter/.

Ona je poručila da će Crna Gora na taj način pomoći da se ruski predsjednik Vladimir Putin onemogući u finansiranju rata, koji nastavlja da izaziva neopisivu smrt i patnju.

