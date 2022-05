SAD: Pozdravljamo hrabrost Novovića, konkretni rezultati ključni

Podgorica, (MINA) — Ključno je da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što znači ne samo hapšenja, već i uspješno procesuiranje slučajeva na visokom nivou, kazali su iz Stejt departmenta.

Iz Stejt departmenta su za Glas Amerike rekli da Sjedinjene Američke Države (SAD) pozdravljaju hrabrost i riješenost glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i zvaničnika sličnih njemu u tužilaštvu i organima za sprovođenje zakona koji rade na iskorijevanju endemske korupcije i pozivanju javnih zvaničnika na odgovornost.

U odgovoru na upit Glasa Amerike da prokomentariše nedavno hapšenje predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, neimenovani portparol Stejt departmenta naveo je da SAD ne mogu direktno da komentarišu specifične slučajeve, ali da je ključno da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

On je kazao da korupcija i organizovani kriminal imaju duboko destabilišuću ulogu u Crnoj Gori, nanoseći štetu ekonomiji, obeshrabrujući investicije, okrnjujući demokratiju i usporavajući proces pristupanja Evropskoj uniji.

“Ključno je da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u toj oblasti, što znači ne samo hapšenja, već i uspješno procesuiranje slučajeva na visokom nivou“, poručio je portparol Stejt departmenta.

On je naveo da će jaki, dobro obrazloženi slučajevi, koji rezultiraju osudama, poboljšati povjerenje javnosti u institucije, tako što će jasno pokazati da nema nekažnjivosti i da niko nije iznad zakona.

