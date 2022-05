Reznikov: Sudbina Evrope odlučuje se u Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Rat u Ukrajini nije rat protiv države, već protiv vrijednosti i načina života, kazao je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov, dodajući da, ako Ukrajina ne izdrži bitku, Moskva će ići dalje i potkopavaće Evropu, posebno uticajem na Balkanu.

Reznikov je, u kolumni objavljenoj u Pobjedi, kazao da se sudbina Evrope odlučuje u Ukrajini.

“Za sve one koji se ne boje suočavanja sa istinom, sve je jasno: ili ste na strani Ukrajine ili na strani tiranije i zla. Ovdje, veličina ili vojna moć države ne igraju toliko važnu ulogu”, rekao je Reznikov.

On je kazao da je suštinski važna hrabrost za donošenje pravih odluka, kako bi bili na pravoj strani istorije.

“Veoma cijenimo što je Crna Gora podržala uvođenje sankcija Rusiji i pružila utočište našim ljudima koji su bježali od rata. Imamo veliko poštovanje prema nastojanju vaše nacije da odbrani svoj suverenitet i izbor da bude dio NATO-a i Evropske unije (EU)”, naveo je Reznikov.

On je dodao da je to veoma važno jer čini situaciju na Zapadnom Balkanu, a time i u cijeloj Evropi, stabilnijom i sigurnijom.

“Vaše iskustvo je uzor drugima. Znam da je budućnost svih balkanskih zemalja u EU i NATO-u. Važno je da i druge zemlje kandidati slijede reformske stope koje je napravila Crna Gora”, kazao je Reznikov.

On je kazao da su dvije države različite, dodajući da postoje postoje paralele koje želi da naglasi.

Kako je dodao, ruska oružana agresija na Ukrajinu počela je prije više od osam godina nezakonitom okupacijom Krima, a svijet tada na taj napad nije pravilno odgovorio.

Prema riječima Reznikova, nije bilo odgovarajuće reakcije ni na ubistva po Evropi, sajber napade, pa ni na pokušaj puča koji je Crna Gora uspjela da neutralizuje 2016. godine.

“Crnogorci su se uspjeli odbraniti od pokušaja puča, nijesu bili zastrašeni i nijesu izrazili ,,duboku zabrinutost“. Djelovali su odlučno. Nažalost, ne rade to svi tako u Evropi”, naveo je Reznikov.

Kako je dodao, Kremlj je to prepoznao kao slabost i pozivnicu na punu vojnu intervenciju na Ukrajinu, koja je započela 24. februara.

Reznikov je kazao da je ta agresija je uništila svjetski poredak koji je nastao kao rezultat posljedica Drugog svjetskog rata, navodeći da su Ujedinjene nacije (UN) i OEBS pokazale potpuni neuspjeh.

“Nijesu ispunili svoju misiju – nijesu spriječili najveći rat na kontinentu u posljednjih 80 godina. Nemam pojma kako Savjet bezbjednosti UN može nastaviti djelovanje kada zemlja koja je započela genocid ima pravo veta u njemu”, istakao je Reznikov.

On je rekao da su, u Marijupolju, ruski vojnici pogubili nekoliko puta više civila nego što je stradalo u Srebrenici, dodajući da su se svijetom proširile informacije o zastrašujućim zločinima ruskih vojnika u gradu Buča kod Kijeva.

“Takvi zločini su počinjeni svugdje gdje je ušla ruska vojska. Samo u regionu Kijeva smo već pronašli tijela gotovo 1,3 hiljade civila koji su bili oteti, silovani, mučeni i potom ubijeni”, rekao je Reznikov.

On je kazao da se Ukrajina sa ovim ratom suočila bez odgovarajuće podrške slobodnog svijeta, odnosno da je bila sama.

“S jedne strane, mnogima je asocijacija bila na iskustvo Avganistana. Jednostavno, nijesu vjerovali da će Ukrajina preživjeti. S druge strane, postalo je jasno koliko je Evropa zavisna od Rusije”, naveo je Reznikov.

On je ocijenio da Rusija nije napala Ukrajinu jer su joj upućene prijetnje od Kijeva ili zato što je Moskvi prijetio NATO.

Kako je dodao, dokaz tome je iznenađujuće trom odgovor Kremlja na težnju Švedske i Finske da se pridruže Alijansi.

“Rusija nas je napala jer su Ukrajinci htjeli slobodan život, u blagostanju i što su htjeli da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Stoga se ovaj rat ne može lokalizovati. Ovo nije rat protiv države Ukrajine, već protiv vrijednosti i načina života”, poručio je Reznikov.

On je rekao da je cilj Rusije je da uništi slobodu i diskredituje EU i NATO.

“Ako Ukrajina ne izdrži ovu bitku, Moskva će ići dalje i potkopavaće Evropu gdje god joj to pođe za rukom. Posebno uticajem na Balkanu, što je već vidljivo u pokušajima destabilizacije Bosne i Hercegovine”, ocijenio je Reznikov.

On je poručio da je svijetu je neophodan novi mehanizam kako bi mogao odgovoriti na ovakve krize.

Kako je kazao, takav mehanizam štitio bi interese svih zemalja, bez obzira na njihovu veličinu.

Reznikov je kazao da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski formulisao ideju za format “U24”, pojašnjavajući da bi reakcije bi u tom mehanizmu dolazile u roku od 24 sata, kao i da se ne bi mjesecima čekala odobrenja.

“ Kremlj ne smije biti samo zaustavljen, on mora biti poražen, jer neće oklijevati da započne novi rat na Balkanu kako bi nametnuo svoju volju Evropi”, rekao je Reznikov.

On je kazao da su u opasnosti svi koji su još orjentisani na Rusiju.

“Kremlj će vas izdati, u svakom slučaju. Iskoristiće vas, a potom izdati. Danas Moskva sa lica zemlje briše naše gradove u kojima su ljudi govorili ruski i simpatisali Rusiju. Gradove koje je Rusija navodno željela zaštititi”, rekao je Reznikov.

On je dodao da se danas, nekad poštovana pravoslavna crkva, orjentisana na Moskvu, nalazi pred izborom da ostane lojalna onima koji služe Kremlju ili da bude uz ukrajinski narod.

“Kako se možete moliti za nekoga ko blagosilja ubistvo vaše djece i uništava vašu državu? Oni koji su politički podržavali Rusiju, takođe su lišeni budućnosti”, rekao je Reznikov.

On je dodao da Ukrajina sada brani cijelu Evropu.

“Naši branitelji dokazali su da ruska armija, koja se smatra drugom po snazi u svijetu, može biti poražena. Odbranili smo glavni grad Kijev, odbili smo neprijatelje na sjeveru zemlje, nijesmo dozvolili da zauzmu drugi grad po veličini u Ukrajini – Harkiv”, kazao je Reznikov.

On je naveo da je Rusija doživjela ogromne gubitke i rat već strateški izgubila, dodajući da su ukrajinski branitelji “uništili više od 28 hiljada ruskih vojnika, preko 200 aviona, više od 1.250 tenkova i oko 3.000 oklopnih vozila”.

On je podsjetio da je potopljen najveći brod ruske flote, krstarica „Moskva“.

“Ovo je umnogome umanjilo, ali ne i potpuno neutralisalo, opasnost po Evropu. Ipak, Rusija još uvijek ima prednost u ljudstvu i opremi”, ocijenio je Reznikov.

On je rekao da u Ukrajini ima mnogo hrabrih ljudi koji su spremni za odbranu svoju zemlje, ali da im je potrebno oružje i podrška kako bi ratom razorenu ekonomiju držali pod kontrolom.

Prema ocjeni Reznikova, neophodno je dodatno pooštriti sankcije kako Kremlj ne bi imao resurse za oporavak i nastavak agresije.

“Jačanje Ukrajine znači jačanje istočne granice Evrope, jačanje istočnog krila NATO-a i osiguravanje interoperabilnosti naših odbrambenih snaga”, istakao je Reznikov.

On je kazao da u jesen prošle i zimu ove godine mnogi nijesu vjerovali da će doći do napada.

“Ni ja nijesam vjerovao da će ruski lideri bombardovati i raketirati ukrajinske gradove, ubijati djecu i žene. Ipak, Rusi su dugo sanjali da budu dočekani sa cvijećem – nadali su se da će aneksirati Ukrajinu”, naveo je Reznikov.

On je poručio da je zvanična Rusija loše procijenila raspoloženje ukrajinskog naroda, kao što su zapadni analitičari pogrešno procijenili sposobnost ukrajinske armije za odbranu.

“Kako bi neprijatelja izbacili sa naše teritorije potrebno nam je samo adekvatno naoružanje, prvenstveno MLRS, teška artiljerija, protivbrodske rakete, tenkovi, protivvazdušno i protivraketno oružje. Trenutno pregovaramo i nadamo se da će naši partneri imati mudrosti da nam ga daju. Uostalom, to je najbolja investicija u evropsku sigurnost”, istakao je Reznikov.

On je kazao da, ukoliko se rat bude odugovlačio, posljedice će biti razarajuće za sve.

“Blokada ukrajinskih luka od strane ruske flote i miniranje Crnog mora mogu izazvati globalnu krizu hrane. Rezultat te krize bio bi destabilizacija zemalja Afrike, Bliskog istoka, koja bi prouzrokovala novi talas migracija”, ocijenio je Reznikov.

On je rekao da bi sve to posebno teško pogodilo južnu Evropu, dodajući da zajednički interes civilizovanog svijeta i Ukrajine, kao njegovog dijela, predstavlja brz poraz ruskih okupatora.

“Treba razumjeti da ukrajinski narod neće prihvatiti nikakvu odluku koja će predstavljati kapitulaciju ili izdaju. Već je plaćena previsoka cijena”, rekao je Reznikov.

On je kazao da nova bezbjednosna arhitektura Evrope mora biti izgrađena odmah.

“Na primjer, NATO će odobriti Strateški koncept do 2030. godine. Unutar njenih međunarodno priznatih granica mora postojati mjesto za Ukrajinu, inače će ova strategija od početka biti slaba”, rekao je Reznikov.

On je građanima Crne Gore čestitao Dan nezavisnosti i zahvalio na solidarnosti sa Ukrajinom.

