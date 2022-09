Radunović: Đukanović napravio proceduralnu grešku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz zahtjev za sazivanje vanredne sjednice parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o skraćenju mandata Skupštini nije dostavio predlog odluke o kojoj treba da se glasa, kazao je poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.

On je novinarima, nakon sjednice Kolegijuma Skupštine, rekao da većina članova Kolegijuma smatra da je napravljena proceduralna greška jer Đukanović nije dostavio predlog odluke o kojoj treba da se glasa.

„Kada je bilo slučajeva da se glasa o skraćenju mandata, predlagači su uvijek prilagali i odluku koja definiše sve, do kada traje mandat, kada se objavljuje u Službenom listu“, naveo je Radunović.

On je kazao da zbog toga misle da Đukanović treba da obnovi zahtjev na način da bude uredan.

Radunović je, govoreći o datumu održavanja sjednice, poručio da Đukanović može da traži i kraći rok.

„Jedino ko se protivio ovakvom stavu je Danijel Živković iz Demokratske partije socijalista. Nije bilo konsenzusa, pa će o ovome morati da odluči predsjednica Skupštine Danijela Đurović“, rekao je Radunović.

On je dodao da su na današnjoj sjednici Kolegijuma, pored uobičajenih stvari, najviše vremena potrošili na zahtjev Đukanovića o vanrednoj sjednici.

