Radulović: Đukanović nije prekršio Ustav

Podgorica, (MINA)- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prekršio Ustav odbijanjem da za mandatara predloži lidera Demosa Miodraga Lekića, kazao je advokat Veselin Radulović.

Radulović je agenciji MINA kazao da misli da Đukanović nije u obavezi da razmatra današnji, naknadni dopis podrške Lekiću koji je potpisao 41 poslanik, jer smatra da bi takvom improvizacijom predsjednik države kršio Ustav.

On je rekao da prema članu 95 tačke pet Ustava, predsjednik predlaže Skupštini mandatara nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini.

“U konkretnom slučaju, predsjednik je obavio razgovore sa predstavnicima koji su se odazvali njegovom pozivu”, rekao je Radulović.

Prema njegovoj ocjeni, predstavnici političkih partija koji su odbili da se odazovu pozivu predsjednika postupili su neozbiljno i neodgovorno.

“Zato predsjednika ne obavezuje njihov poziv i zahtjev upućeni posljednjeg dana roka propisanog Ustavom, da Lekić bude predložen za mandatara”, rekao je Radulović.

On je kazao da Ustav ne propisuje šta se dešava ako predsjednik u propisanom roku ne predloži mandatara.

“Ali logično je da, kada ne postoji jasna većina za formiranje vlade, onda bi Skupština trebala da donese odluku o skraćenju mandata”, kazao je Radulović.

Međutim, kako je dodao on, političke partije i njihovi lideri ne samo da često ne postupaju logično, već bez posljedica često krše i Ustav.

“U tom slučaju mislim da bi trebalo analogno primijeniti član 92 stav jedan Ustava po kome se Skupština raspušta ako ne izabere Vladu u roku od 90 dana od kada je mandatar predložen”, naveo je Radulović.

Tako bi, prema riječima Radulovića, u slučaju nedonošenja odluke o skraćenju mandata, Skupštini mandat po sili Ustava trebalo da bude skraćen u drugoj polovini decembra.

“U krajnjem, još jednom se pokazalo da su stranački interesi, borba za čuvanje trenutnih funkcija i pokušaj obezbjeđivanja novih, kao i lične ambicije i apetiti lidera političkih partija, bili ispred javnog interesa”, smatra Radulović.

On je rekao da su nivo neodgovornosti i konstantna međusobna ucjenjivanja, uslovljavanja i trgovina svim pitanjima od značaja za građane i državu, odavno postali nepodnošljivi I, kako je dodao, javno pokazuju da su građani taoci partitokratije i političke korupcije.

Upitan da li Đukanović ima obavezu da razmatra naknadno dostavljanje predloga za mandatara sa 41 potpisom podrške, Radulović je rekao da bi takvom improvizacijom prema njegovom mišljenju, predsjednik države kršio Ustav.

“Mislim da nema obavezu, ni mogućnost da to uradi jer je prošao Ustavom propisani rok za predlaganje mandatara. Takvom improvizacijom predsjednik bi, po mom mišljenju, kršio Ustav”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS