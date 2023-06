Provjeriti profesionalnost obje Komisije za vrednovanje maturskih testova

Podgorica, (MINA) – Nadležni u Ministarstvu prosvjete treba da provjere profesionalnost i pravičnost postupanja obje Komisije za vrednovanje prilikom ocjenjivanja maturskih testova, ali i odgovornost Ispitnog centra, Državne komisije za maturski ispit i direktora škola, ocijenila je državna sekretarka u tom resoru Miljana Vukotić Jelušić.

Ona je u saopštenju navela da, uprkos poziciji državne sekretarke, nije bila u prilici da donosi niti da utiče na donošenje odluke u vezi sa bilo kojim činom u realizaciji i ishodu eksterne mature, ali da osjeća odgovornost da pojasni svoj stav u vezi sa događajima koji su pratili maturska testiranja.

Vukotić Jelušić je ocijenila da su direktorica Ispitnog centra i Upravni odbor trebali da budu smijenjeni, ali da to je zakašnjela reakcija nakon prethodnih propusta.

“Ispitni centar je dokazao da ne uspijeva da obezbijedi sprovodjenje eksterne mature bez “curenja” testova, a naknadna svjedočenja potrvđuju da je prepisivanje bila svojevrsna „javna tajna”, kazala je Vukotić Jelušić.

Ona je rekla da se pokazala i nesposobnosti da se organizuje odlazak crnogorskih đaka na međunarodne olimpijade znanja.

Međutim, prema riječima Vukotić Jelušić, lanac odgovornosti tu ne prestaje.

“Pitanje je zbog čega se nije ispitala odgovornost nijednog direktora, test-administratora niti test-koordinatora za u javnosti prepričavane slučajeve pomaganja u sastavljanju odgovora, prepisivanja na testovima, korišćenja elektronskih uređaja i drugih nepravilnosti tokom sprovođenja ispita”, kazala je Vukotić Jelušić.

Kako je rekla, da je neko od tih aktera istupio ranije i ukazao na vršenje nedozvoljenih radnji i na taj način zaštitio prava učenika na jednak tretman tokom polaganja ispita, do ovakve situacije možda ne bi došlo.

Vukotić Jelušić je kazala da je zanimljvo da se sve strane pozivaju na nepostojanje dokaza.

“Prije će biti da su u pitanju suštinski neetična solidarnost, strah od sankcija, a vjerovatno i od mogućeg političkog pritiska/zamjeranja u okviru nedovoljno inkluzivnog i centralizovanog sistema”, dodala je Vukotić Jelušić.

Ona je kazala da scenario po kojem je 625 prvobitno ocijenjenih radova sa nula bodova ili diskvalifikovanih zbog prepisivanja, naknadno zaslužilo prolaznost po nekim drugim kriterijumima, “govori da smo duboko neozbiljni kao sistem i temeljno nespremni da se borimo za njegov kredibilitet”.

“Smatram elementarno potrebnim da nadležni organi u ovom resoru provjere profesionalnost, temeljitost, ispravnost i pravičnost postupanja i prve i druge Komisije za vrednovanje, ali i odgovornosti Ispitnog centra, Državne komisije za maturski ispit i direktora škola”, rekla je Vukotić Jelušić.

Ona je kazala da je potrebno i da se hitno utvrde činjenice i okolnosti usljed kojih su, mahom prosvjetni radnici koji su učestvovali u vrednovanju testova, mogli doći do dijametralno suprotnih zaključaka u vezi sa radovima učenika.

Vukotić Jelušić je naglasila da javnost i sve buduće generacije maturanata zaslužuju da znaju istinu i da je to pitanje od javnog interesa.

Ona je ukazala da član 24 Pravilnika o polaganju maturskog ispita jasno propisuje da kandidat može izgubiti pravo polaganja ispita ako se, i poslije ispita, utvrdi da se služio nedozvoljenim sredstvima, da je prepisao tuđi zadatak ili da je dao svoj zadatak drugima.

Vukotić Jelušić je upitala zašto je onda Komisiji za ocjenu bilo potrebno tumačenje tog člana od Državne komisije, kada je on više nego jasan.

“Zašto Državna komisija, nakon dostavljenih upita Komisije za ocjenjivanje, nije upozorila ocjenjivače da primjenjuju Pravilnik dosljedno”, kazala je Vukotić Jelušić.

Ona je pitala i zašto Ispitni centar nije smjenjivao članove Komsije za ocjenjivanje, koje je sam postavio, ukoliko nijesu bili kadri da samostalno, sa punim integritetom, primjene Pravilnik.

“Zašto im je uvijek i u svemu potrebna dozvola “višeg autoriteta” da rade svoj posao”, pitala je Vukotić Jelušić.

Ona je istakla da u potpunosti podrđava najavljeni protest prosvjetnih radnika, kao i svaki drugi.

Vukotić Jelušić je kazala da ne može, a da se ne zapita da li je protest iskaz bunta protiv odluka Vlade za smjene, Ministarstva zbog odsustva adekvatnog pravnog okvira koji bi definisao obaveze, prava i odgovornosti u postupku eksterne mature, Ispitnog centra zbog nove Komisije za vrednovanje testova, ili test-adminstratora, koordinatora i direktora obrazovnih ustanova.

“Sva je prilika da bi se protest morao odnositi na sistem u cjelini”, poručila je Vukotić Jelušić.

Ona je navela da je pravo pitanje zašto protesti nijesu počeli mnogo ranije, kada je stroga centralizacija i politizacija obrazovanja oduzela tom sistemu neophodan kvalitet i dovela do obrazovnog sunovrata.

Vukotić Jelušić je kazala da se taj obrazovni sunovrat najbolje oslikava u podatku da je 50 odsto crnogorskih djaka funkcionalno nepismeno – ne umiju da razumiju i reprodukuju pročitani tekst, pa samim tim ni da razumiju tekstualne zadatke iz matematike i nauka.

Ona je rekla da se pojedini članovi prosvjetne zajednice pitaju zašto ne podnese ostavku, dodajući da to nije uradila zato što nije odgovorna ni za jedan segment prethodnih aktivnosti.

“Ono za šta sam bila odgovorna, savjesno sam, marljivo i zakonito uradila, a da nisam dizala medijsku galamu, a kamoli da sam urađeno koristila u predizborne svrhe”, poručila je Vukotić Jelušić.

Ona je dodala da vjeruje da 141 porodica budvanskih prosvjetnih radnika zna o čemu govori, jer je to za većinu značilo okončanje dvodecenijske egzistencijalne agonije.

“Vjerujem da roditelji djece porušene škole Vladimir Nazor to takođe znaju, jer nakon tri godine sjutra otvaramo ponude za izgradnju nove škole. Vjerujem da će to uskoro saznati Barani, Ulcinjani i Beranci, jer počinje izrada glavnih projekata za vrtiće u ovim opštinama”, poručila je Vukotić Jelušić.

Ona je istakla da je uvjerena da će to uskoro znati i Podogoričani, kada dobiju idejno rješenje za izgradnju vrtića u City kvartu i Gimnazije u Univerzitetskom centru.

“Vjerujem da će to znati i svi prosvjetni radnici kada od septembra stigne nova IT oprema u njihove škole, kao i zaposleni u Zavodu za školstvo kada dobijemo mnogo više novca za obuke nastavnog kadra u narednom trogodišnjem periodu”, dodala je Vukotić Jelušić.

Kako je rekla, to prepoznaju i zaposleni u javnim finansijama, budući da je Ministarstvo prosvjete, nakon pune četiri godine od potpisivanja finansijskih ugovora, prvi put izvršilo povlačenje 3,3 miliona EUR za izgradnju vrtića i škola u Crnoj Gori.

Vukotić Jelušić je navela da to znaju i međunarodni partneri sa kojima sprovode aktivnosti na pripremi sveobuhvatne strategije reforme obrazovanja i započinju izradu najznačajnijeg dokumenta – Funkcionalne analize stanja obrazovne infrastrukture.

Ona je saopštila da su svi ti napori imali podršku resornog ministra.

“Ovo je moj direktan lični doprinos crnogorskom obrazovanju, ono za šta sam bila zadužena i što je stalo u manje od 12 mjeseci rada u Ministarstvu prosvjete. Bilo je i odviše posla, ali mi opet izgleda nedovoljno u sudaru sa urušavanjem sistema kao cjeline”, navela je Vukotić Jelušić.

Ona je kazala da je vrijeme da se svi zapitaju čime su doprinijeli da se obrazovanje mijenja nabolje.

“Da priznamo da nijesmo dovoljno radili, da smo ćutali kada nijesmo smjeli, da smo nečinjenjem, nesankcionisanjem kupljenih diploma, žmurenjem na slučajeve prepisivanja i nekompetentnosti od početka uvođenja eksternog maturskog ispita, zapravo normalizovali sadašnje stanje i konačno “udarili glavom o zid“”, poručila je Vukotić Jelušić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS