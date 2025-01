Pronađeno tijelo Ivone Savićević

Podgorica, (MINA) – Beživotno tijelo Podgoričanke Ivone Savićević (42), koja je nestala prije tri dana, pronađeno je danas u mjestu Šteke, potvrđeno je Agenciji MINA iz Uprave policije.

Porodica je prije tri dana prijavila nestanak Savićević i uputila apel građanima da im jave ukoliko imaju bilo kakvu informaciju.

Savićević je posljednji put viđena u mjestu Šteke kako upravlja vozilom Opel Antara metalik plave boje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS