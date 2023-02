Predsjedničkog kandidata odrediće 24. februara

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gore će na sjednici Glavnog odbora 24. februara odrediti kandidata za predsjednika države, saopšteno je iz te partije.

Iz Demokrata su kazali da su u toku sjednice opštinskih i mjesnih odbora.

“Na svim do sada održanim sjednicama članovi organa dominantno predlažu Aleksu Bečića za kandidata za predsjednika Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Demokrate su za samo par dana prikupile više od deset hiljada potpisa podrške i taj proces nastavljaju do kraja sedmice.

Predsjednički izbori u Crnoj Gori biće održani 19. marta.

