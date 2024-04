Predlažu povećanje dječjeg dodatka za 50 odsto

Podgorica, (MINA) – Poslanicki klub Građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predloženo povećanje dječjih dodataka za 50 odsto, saopštio je poslanik URA-e Miloš Konatar.

On je na konferenciji za novinare u Skupštini kazao da je opšti porast cijena u Crnoj Gori u poslednje tri godine razlog zašto traže zakonske izmjene.

“U poslednje tri godine, zbog rasta cijena, prilično je devalvirana vrijednost dječjih dodataka iz 2021. godine zato predlažemo da se svi iznosi povećaju za 50 odsto”, rekao je Konatar.

Kako je pojasnio, dječji dodatak bi bio povećan sa 30 na 45 EUR, korisnici materijalnog osiguranja primali bi 66 umjesto dosadašnjih 44 EUR, a djeca korisnici lične invalidnine primali bi 90 umjesto 60 EUR.

Konatar je rekao da je to nužna i potreba mjera imajući u vidu kontinuiranu rast cijena u Crnoj Gori.

On je kazao da su predložili da ove zakonske izmjene stupe na snagu 1. januara naredne godine, kako bi bilo dovoljno vermnea da se dodatna sredstva planiraju i obezbijede.

“Ni na koji način se ne narušava finansijska stabilnost Crne Gore i planovi za ovu godinu godinu”, rekao je Konatar.

