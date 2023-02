Pozitivno mišljenje EK na Predlog izmjena Zakona o SPI

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave dobilo je danas pozitivno mišljenje Evropske komisije na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI).

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da će Predlog zakona već naredne sedmice uputiti Vladi na usvajanje.

“Raduje me ovaj veliki uspjeh tima koji je radio na tekstu”, rekao je Dukaj.

On je naveo da nastavljaju procedure u vezi sa zakonima o Vladi, o informacionoj bezbjednosti i drugima.

“Svi zakoni koje predlažemo jesu i biće u skladu sa regulativama i praksom Evropske unije”, poručio je Dukaj.

