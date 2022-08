Poslanici sjutra o nepovjerenju Vladi

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta sjutra će se, na vanrednoj sjednici, izjasniti o predlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi Crne Gore.

Predlog je iniciralo 36 poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Liberalne partije, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske unije Albanaca.

U obrazloženju se navodi da je Vlada imala prioritetni zadatak da stvori pretpostavke kako bi se, na temelju reformi pravosudnog sistema i jačanja vladavine prava, intenzivirao proces evropske integracije Crne Gore.

“Prioritet je bio konsolidovanje ekonomskih prilika u zemlji i reorganizovanje sistema zdravstvene zaštite u uslovima trajuće pandemije koronavirusa”, navodi se u predlogu da se glasa o nepovjerenju Vladi.

Ocjenjuje se da su konkretni rezultati u realizaciji prioriteta izostali i da su stanje crnogorske ekonomije i epidemiološka situacija u državi dodatno pogoršani.

“Uprkos nikad snažnijoj podršci evropskih partnera i širokom društveno-političkom konsenzusu o neophodnosti što skorijeg pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, dalji nastavak ovog procesa doveden je u pitanje”, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je premijer Dritan Abazović, ignorišući stavove najznačajnijih naučnih ustanova u zemlji, uključujući Crnogorsku akademiju nauka umjetnosti, i istaknutih stručnjaka i organizacija civlinog društva, svjesno zanemarujući potencijalne posljedice takvog postupanja na ukupne prilike u Crnoj Gori, u prvi plan stavio pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Predlagači inicijative ističu da ne spore potrebu da se to izuzetno osjetljivo pitanje riješi na način koji bi bio u potpunosti prilagođen pravnom sistemu Crne Gore, uz uvažavanje najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti.

“Ali smatramo da je, zbog državno neodgovornog ponašanja Dritana Abazovića, koje za posljedicu ima podizanje tenzija u društvu i potencijalno nenadoknadivi gubitak vremena potrebnog za kvalitetno ispunjavanje obaveza iz naše evropske agende, Vlada izgubila legitimet”, kaže se u obrazloženju.

Predlagači ističu da inicijativu o izglasavanju nepovjerenja Vladi predlažu u namjeri da zaštite vitalne državne interese Crne Gore i da se sačuva šansa da država ubrzano krene putem evropske integracije.

Abazović je u utorak kazao da će na sjednici Skupštine, na kojoj će biti raspravljano o inicijativi za glasanje o nepovjerenju Vladi, saopštiti stvari koje će “biti zanimljive”.

“Sve što sam imao da kažem, rekao sam, 19. avgusta ću doći u Skupštinu i reći još neke stvari. Mislim da će biti zanimljive”, rekao je Abazović.

On je poručio da je dobrodošao svako ko želi da ide naprijed.

“Ko želi da ide nazad, slobodno. Ko želi da se poništi Temeljni ugovor, da se opet vratimo u podjele, svađe, mržnju, neka izabere taj put”, rekao je Abazović.

On je najavio da će ukoliko se ne izglasa nepovjerenje Vladi odmah krenuti velika rekonstrukcija.

“Biće pozvani i Demokratski front (DF) i Demokrate, ali neće biti mjesta za one koji su podnijeli inicijativu – za DPS i SDP”, kazao je Abazović.

U skupštinskoj proceduri nalazi se još jedna inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Vladi koju su u srijedu podnijeli poslanici DF-a, Pokreta za promjene, Demokrata, Demosa, Prave Crne Gore, Ujedinjene i Radničke partije.

Sjednica parlamenta o toj inicijativi zakazana je za 2. septembar.

