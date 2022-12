Položaj novinara u Crnoj Gori nije zadovoljavajući

Podgorica, (MINA) – Položaj novinara i ostalih medijskih radnika u Crnoj Gori nije zadovoljavajući, a najgora situacija je sa zaposlenim na portalima, saopšteno je na konferenciji Sindikata medija (SMCG).

Predsjednik SMCG Radomir Kračković kazao je na konferenciji “Perspektiva mladih u sindikatima”, da znatan broj mladih u Crnoj Gori, koji su odlučili da se bave novinarstvom, radi u portalima, a da mnogi rade kao frilenseri.

Kako je dodao, zbog toga je jedna od važnijih aktivnosti SMCG bilo mapiranje stanja u digitalnim medijima.

„Godišnja istraživanja o tome radimo od 2017. godine i uspjeli smo da detektujemo koji su to problemi, kakva je finansijska održivost tih medija i u kakvim uslovima rade njihovi zaposleni od kojih su većina mladi“, rekao je Kračković.

Prema riječima Kračkovića, u Sindikatu su uvidjeli da novinarstvo nije više toliko atraktivno za mlade, pa ih i sve manje ostaje u novinarstvu.

“Položaj novinara i ostalih medijskih radnika nije zadovoljavajući, druge slične profesije su bolje plaćene, a manje se radi“, kazao je Kračković.

Kračković je kazao da u Sindikatu smatraju da je veoma značajno raditi na što većem uključivanju mladih novinara i medijskih radnika, ali i studenata i frilensera.

Kako je rekao, sindikati su danas generalno organizacije sa starijim članstvom i nijesu atraktivni za mlade ljude.

Kračković je naveo da i podaci Međunarodne federacije novinara pokazuju da je skoro trećina članova medijskih sindikata u svijetu starija od 50 godina, a da su u Evropskoj uniji samo 13 odsto mlađih od 35 godina članovi sindikata.

„Trećina mladih ne želi u sindikate jer smatraju da im ne mogu pomoći, druga trećina je jednostavno nezainteresovana, a posljednja trećina strahuje da im članstvo u sindikatu može donijeti probleme na poslu“, rekao je Kračković.

On je istakao da svi treba da znaju da članstvo u sindikatima ne smije biti razlog za bilo kakvu degradaciju na poslu ili bilo kakve pritiske poslodavaca.

Kračković je kazao da je SMCG prošle godine donio Akcioni plan za mlade koji predviđa niz koraka u cilju njihove veće uključenosti i boljeg predstavljanja u sindikatima.

„Zato ćemo danas i zvanično formirati sekciju mladih u okviru SMCG, koja će okupljati mlade zaposlene u medijima, studente i frilensere“, najavio je Kračković.

On je kazao da su u SMCG tokom dosadašnjeg rada, a naročito kroz Školu digitalnog sindikalizma, upoznali mlade koji su izuzetni, informisani i željni da uče o sindikalizmu.

Istraživačica u SMCG Bojana Konatar kazala je da, prema zvaničnim podacima Ministarstva kulture i medija u Crnoj Gori trenutno postoje 83 portala.

„To ne bi bio problem da krajem prošle godine nijesmo imali podatak da u Crnoj Gori posluje 108 medija, što znači da je više od 20 portala nestalo iz registra“, navela je Konatar.

Konatar je rekla da je jasno da je uzrok tome činjenica da je došlo promjene u načinu na koji se ti mediji evidentiraju kod Ministarstva.

Ona je kazala da je od 2018. godine do danas broj medija sa 40 porastao na 83, uz 20 koji i dalje postoje i nijesu ugašeni.

Konatar je navela da to što se pet godina ne može utvrditi ko čini zajednicu internetskih publikacija, kako se finansiraju ti mediji, ko stoji iza njih, govori dovoljno o nemoći države, nadležnih organa i medijske zajednice.

„Portali su već duže godina mediji preko kojih se građani najviše informišu, a činjenica da ne znamo koliko ih je, dovoljna je opomena“, rekla je Konatar.

Kako je kazala, podaci pokazuju da zaposleni u portalima imaju najgori položaj u odnosu na sve ostale zaposlene u medijima.

Konatar je rekla da većina portala koji se nalaze u evidenciji Ministarstva kulture i medija predstavljaju portale koji su glasilo štampanog ili elektronskog medija, što znači da su oni prinuđeni da za jednu platu i ugovor rade za više različitih medija.

Kako je navela, pozitivna je činjenica da je sve veći broj mladih, koji su nezadovoljni načinom izvještavanja tradicionalnih medija ili portala, pokrenuli svoje medije.

„Osim činjenice što koriste tehnologije, imaju svoje podkaste, tribine, oni imaju sve veći broj mladih ljudi koji rade za njih i novi način finasiranja koji je uglavnom projektno orijentisan“, rekla je Konatar.

Konatar je kazala da je od 2018. godine, kada su mladi rekli da žele da rade u tradicionalnim medijima, do danas došlo do promjene i mladi žele da rade na portalima.

Ona je rekla da su uradili istraživanje koje je obuhvatilo 40 ispitanika, od čega su najveći broj ispitanika bili mladi između 25 i 35 godina i ima ugovor o djelu.

Konatar je kazala da svaki drugi ispitanik radi u struci, a da je 55 odsto učlanjeno u sindikatima.

„Kao vodeći razlog za uključivanje u rad Sindikat mladi navode borbu za veća prava novinara, učetsvovanje u pitanjima koja se tiču njihovog položaja“, rekla je Konatar.

Ona je kazala da mladi kao glavne razloge zašto se nijesu uključili u sindikat navode neinformisanost, nezaposlenosti, nepostojanje potrebe za sindikalnim angažovanjem.

Kako je rekla, istraživanje je pokazalo da gotovo svaki drugi ispitanik smatra da mladi nijesu dovoljno upoznati sa radom sindikata.

„Ispitanici smatraju da sindikati štite njihova prava i da to rade u velikoj mjeri“, kazala je Konatar i dodala da 61 odsto ispitanika smatra da je rad SMCG prilagođen svojim mladim članovima.

Konatar je kazala da mladi smatraju da sindikati treba da im obezbijede zaštitu radnih prava, edukaciju i veće zarade.

Ispitanici, prema riječima Konatar, smatraju da je ključna uloga sindikata u edukaciji i informisanju mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS