Polovina građana Moldavije na referendumu glasala za EU

Kišinjev, (MINA) – Predsjednica Moldavije Maja Sandu osvojila je naviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju, dok se na referendumu o pridruživanju Evropskoj uniji (EU), prema poslednjim rezultatima, polovina glasača izjasnila za opciju “za”.

Na osnovu 97,66 odsto prebrojanih glasova, na sajtu Centralne izborne komisije Moldavije je objavljeno da je 50 odsto Moldavaca glasalo „za“ uprkos pritiscima iz Rusije, prenosi Rojters.

Konačan ishod izjašnjavanja još nije izvjestan, jer su djelimični rezultati, koji su objavljeni prije nekoliko sati, pokazali da je 57 odsto Moldavaca bilo neodlučno u vezi sa pristupanjem EU.

Analitičari ukazuju da su glasovi iz dijaspore, koja je uglavnom proevropski orijentisana, prebrojani na kraju što je, kako navode, dalo završni podstrek proevropskim težnjama, prenosi Tanjug.

Na predsjedničkim izborima Sandu je osvojila najviše glasova među 11 kandidata.

Rano jutros je saopšteno da je ona, na osnovu 97,7 odsto prebrojanih glasova, dobila podršku 41,91 odsto birača.

Sandu će se u drugom krugu glasanja početkom sledećeg mjeseca suočiti sa kandidatom proruskih socijalista Aleksandrom Stojanoglom.

Referendum i predsjednički izbori se smatraju testom spremnosti ove duboko podijeljene nacije da zadrži bliske veze sa Rusijom ili da započne potencijalno dugotrajan proces pridruživanja EU.

