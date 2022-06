Politiko: Makron gradi panevropski politički savez

Pariz, (MINA) – Partija francuskog predsjednika Emanuela Makrona predložila je stvaranje novog panevropskog centrističkog saveza, objavio je list Politiko, pozivajući se na izvore iz Makronove stranke.

Inicijativa bi kombinovala Makronov Renesansni savez i druge stranke sa Alijansom liberala i demokrata za Evropu (ALDE), koja trenutno održava kongres u Dablinu, navodi Politiko.

Ukoliko se nastavi tim putem, bio bi povećan Makronov uticaj u evropskoj politici, a nestao bi ALDE, koji je osnovan prije više od 40 godina, prenosi N1.

Makronov savez i poslanici ALDE u Evropskom parlamentu već formiraju svoju poslaničku grupu pod nazivom „Renew Europe“, ali bi usvajanje Makronovog predloga doveo do stvaranja krovne stranke na cijelom kontinentu, navodi Politiko.

Predlog je uvršten u pismo koje su potpisali vođa grupe “Renew Europe” u Evropskom parlamentu i bliski Makronov saveznik Stefan Sižoni, kao i bugarski premijer Kiril Petkov i novi slovenački premijer Robert Golob, rekli su zvaničnici.

Pismo je upućeno ko-liderima ALDE Timu Duliju i Ilanu Kjučuku. “Novi savez bi trebalo da pruži širi okvir od ALDE”, rekao je zvaničnik “Renew Europe”.

“ALDE je liberalan u svojoj srži i želimo da gradimo na tom nasleđu, ali možemo učiniti nešto šire”, rekao je zvaničnik, zahtijevajući da ostane anoniman jer je reč o politički osjetljivom predlogu, navodi Politiko.

