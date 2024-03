Politički komitet PSSE dao zeleno svjetlo za prijem Kosova u Savjet Evrope

Pariz, (MINA) – Politički komitet Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) donio je danas na sastanku u Parizu odluku da preporuči pozivanje Kosova u članstvo SE.

Ta odluka objavljena je na nalogu tog komiteta PSSE na društvenoj mreži X.

Šefica delegacije Srbije u PSSE Biljana Pantić Pilja rekla je da je Komitet za politička pitanja i demokratiju PSSE sa 31 glasom „za“ dao pozitivno mišljenje da Kosovo postane član SE, četiri poslanika su bila protiv, a jedan uzdržan, prenosi N1.

Ona je za Kosovo onlajn kazala da su dva glasa protiv bila od poslanika Srbije, po jedan glas protiv iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dok je uzdržan bio grčki poslanik Aleksis Cipras.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Kresnik Ahmeti potvrdio je na društvenoj mreži Fejsbuk /Facebook/ da je glasanje u Odboru PSSE bilo uspješno za Kosovo.

„Mišljenje izvjestiteljke Bakojani je upravo odobreno u Komitetu za politička pitanja i demokratiju SE“, naveo je Ahmeti.

To mišljenje, kako je kazao, preporučuje članstvo Kosova u SE bez ikakvih dodatnih preduslova.

„Nijedna od obaveza koje Kosovo mora da preuzme ne mora se ispuniti prije članstva. Čak se u tački 11 jasno navodi da se obećanje mora ispuniti nakon članstva“, navodi se u objavi Ahmetija.

On je dodao da je sve predloge za postavljanje novih preduslova većina članova Odbora odbacila, što, kako je rekao, pokazuje da bi Kosovo trebalo da postane članica u maju ove godine i da bi novi preduslovi bili nepravedni.

„Štaviše, mišljenje zahtijeva uklanjanje fusnote iz denominacije Kosovo, koja se koristi od 2008. godine u svakom izvještaju i komunikaciji o i sa Kosovom. Takođe, preporučuje se da Kosovo poziva kao država, prema članu 4. Statuta SE, a ne kao mjesto (country), prema članu 5“, stoji u objavi.

Sljedeći korak je razmatranje odluke na plenarnom zasjedanju 18. aprila, navedeno je u objavi.

