Pojačati mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Nadležne institucije u Crnoj Gori moraju da pojačaju sprovođenje mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je na sjednici Odbora za za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, koji je održao konsultativno saslušanje na temu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori, kazala da su potrebne nove vaspitne mjere za počinioce.

“I sistem nadzora njih i njihovih porodica, definisanje socijalnih usluga i servisa podrške, izmjena zakonske regulative na način da se jasno definiše odgovornost roditelja i staratelja kao i nadlaženih organa, uspostavljanje zaštitara u svim školama i pojačan nadzor policije kao i uvođenje video-nadzora”, rekla je Đurović, prenosi portal RTCG.

Kako je kazala, potrebno je ponovno uvođenje programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma, sistemsko rješenje koje će obezbijediti više stručnih radnika koji će raditi sa djecom.

Ona je rekla da je neophodno i usvajanje podzakonskih propisa i akata koji će dovesti do primjene izmijenjenog krivičnog zakonika koji treba da zaštiti djecu od seksualnog zlostavljanja.

Đurović je pozvala sve nadležne institucije da ne dozvole da djeca žive u strahu od toga da li mogu bezbjedno doći do kuće i škole.

“Apelujem i na roditelje koji su ključni u lancu kada je u pitanju vrsnjačko nasilje, da prate ponašanje i postupke i blagovremeno reaguju”, istakla je Đurović.

Zamjenik predsjednika Odbora Dejan Đurović kazao je da ne postoji sistem koji je imun na vršnjačko nasilje.

On je naglasio da se ne može i ne smije prihvatiti da nastavnici budu poligoni za iživljavanje neodgovornih učenika i još neogovornijih roditelja.

Đurović je kazao da djeluje da Ministarstvo prosvjete ne prepoznaje ovu vrstu nasilja, pa su prosvjetni radnici ostavljeni na milost i nemilost bahatoj djeci.

Poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić, koja je podnijela inicijativu za kontrolno saslušanje na temu vršnjačkog nasilja, kazala je da postoji barijera mladih i roditelja da adresiraju probleme mentalnog zdravlja.

Jelušić je naglasila da je dostupnost oružja u Crnoj Gori velika i da treba imati na umu da je ono dostupno djeci u porodicama, kao i da se mora uraditi sve u pravcu da se to spriječi.

“Živimo u društvu koje nije izgradilo institucije povjerenja. Naša djeca nemaju kome da prijave nasilje, jer institucije nijesu ojačale već propale za ovih 30-ak godina”, kazala je Jelušić.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović kazao je da problem vršnjačkog nasilja ne može riješiti samo taj Vladin resor.

Vojinović je poručio da sve osnovne i srednje škole imaju timove za bezbjednost i da se ove godine sprovodi preventivni program “Ne nasilje u školi”.

On je rekao da će od 3. maja u okviru Ministarstva prosvjete ponovo biti aktivirana telefonska linija, preko koje će moći da se prijavljuju svi oblici nasilja.

“Vratili smo taj oblik, očekujemo sjednicu Savjeta za prava djeteta gdje ćemo naći zajedničko rješenje za ovaj probelm na adekvatan način”, kazao je Vojinović.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da su neophodne represivne mjere za suzbijanje nasilja i da svi zajedno treba da se uključe.

On je istakao da to što se vršnjačko nasilje prijavljuje ukazuje na porast povjerenja u institucije.

“Kada ovakvi problemi dođu do Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), čini mi se da smo već zakasnili. Represivne mjere mogu da doprinose suzbijanju pojave, ali kao društvo moramo da damo doprinos, počev od porodice, preko obrazovnih ustanova, MUP-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja”, rekao je Adžić.

On je poručio da je neophodno da se svi posvete boljem vaspitanju djece i prevenciji vršnjačkog nasilja.

“Kada dođemo do situacije da se maloljetna lica sankcionišu i kažnjavaju onda smo već zakasnili. Imamo borojna ograničenja. Zakoni nas obavezuje da prema maloljetnicima postupamo u skladu sa propisima, bez obzira na krivična djela koja učine”, poručio je Adžić.

On je kazao da Uprava policije nema kapaciteta da intenzivno pokriva škole.

“S obzirom na ograničen i jako mali broj policijskih službenika koje trenutno imamo, po novoj sistematizaciji u Upravi policije nedostaje oko hiljadu i po policijskihslužbenika, mi nemamo mogućnost da intezivno pokrivamo 24 sata škole”, kazao je Adžić.

Plan je, kako je dodao, da sve obrazovne institucije same organizuju obezbjeđenje i nadzor unutar škola.

“Postoje određena sredstva koja su obezbijeđena za tu namjeru i vjerujem da će to biti uspješno sprovedeno”, poručio je Adžić.

