Područje gotovo cijele Crne Gore bez struje *

Podgorica, (MINA) – Područje gotovo cijele Crne Gore, osim dijela sjevera, ostalo je bez struje usljed poremećaja regionalnih razmjera, saopšteno je iz Crnogorskog elektro-prenosnog sistema (CGES).

Kako su naveli iz te energetske kompanije, do ispada i beznaponskih stanja većih razmjera došlo i u zemljama okruženja – Albaniji, Bosni i Hercegovini i značajnom dijelu Hrvatske.

Iz CGES-a su kazali da uzrok još nije poznat.

“CGES u saradnji sa kolegama iz okruženja radi na rješavanju problema i obezbjeđenju napajanja elenergijom svih potrošači u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Crnogorski elektrodistributivni sistem prethodno je saopštio da je zbog ispada na mreži Crnogorskog elektro-prenosnog sistema bez struje skoro cijelo područje Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS